Uzmanlar, mevcut aşılama hızının yetersiz olduğunu vurguladı
Koronavirüs ile mücadele karşısında aşılama hızının yetersiz olduğunu vurgulayan sağlıkçılar açıklamada bulundu.
Uzmanlar, bu aşılama hızı ile hedeflenen toplum bağışıklığına erişebilmenin 6-7 aydan önce mümkün olmadığını vurguladı.
- Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol:
Dünyanın bağışıklık kazanma süresi 2022 Mart ayı gibi görülüyor. Ülkemizde günde 200 bine yakın aşı yapılıyor, bu sayıyı 1 milyonun üzerine çıkarmalıyız. Türkiye en son ülkelere kalmamalı, böyle olursa bu durum tüm sosyal-günlük ilişkilerimize etki edecektir. Ne turizm açısından ne de pek çok kapalı çalışma alanı açısından güvenli bir salgın kontrolü var diyebileceğimiz bir noktaya da gelmedik.
- Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu:
Vaka ve vefat sayısında bir azalma söz konusu. Bu alınan tedbirlerin yanında bir de mevsimsel etkiler de olabilir. Şu anda azalmayı bir başarı olarak göstermek doğru değil. Aşıyı beklerken çok süre kaybettik. Yeni gruplara aşı açılmalı. Şu an yüzde 15 gibi bir toplumsal aşılanma var, bu çok yetersiz.
- Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Prof. Dr. Kayıhan Pala ise şunları kaydetti: “Salgın terminolojisinde #sokağaçıkmayasağı yoktur. Akşamları ve pazar günleri sokağa çıkma yasağı düzenlemesi bilimsel bilgiye dayanmamaktadır. Salgında doğrulanmış olgular için #ayırma (#izolasyon), hastalığa yakalanmış olmasından kuşku duyulan kişiler için #karantina uygulanır.”
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