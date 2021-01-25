CHP'li İlgezdi Meclis'e taşıdı: Baleyi spor yaptılar
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye Dans Sporları Federasyonu’nun 56 saatlik “bale antrenörlüğü” programı açmasına tepki göstererek, “Bale bir sanat dalıdır. Sırf bir federasyona para kazandırmak için baleyi spor dalı saymak, baleyi tüm kökenlerinden koparıp yok etmek anlamına gelir. Devlet verdiği bu onayı derhal iptal etmelidir” çağrısı yaptı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Türkiye Dans Sporları Federasyonu’nun talebi ile balenin sportif faaliyet olarak kabul edilmesine tepki gösterdi.
İlgezdi, “Bale temelleri Rönesans’a dayanan 15-16. yüzyılda ortaya çıkan tüm dünyada kabul edilen bir sanat dalıdır. Böyle bir geçmişi olan, 1970 yılında 1309 sayılı kanun ile sanat dalı olduğu da ortaya konmuş olan bale, 56 saat eğitimle antrenörü yetiştirilebilecek bir spor dalına döndürülmeye çalışılıyor. Sanata düşman iktidarın, sanat dallarını sırf bu programa kursiyer kaydederek federasyona para kazandırmak için spor dalına çevirmesinin hiçbir mantıklı gerekçesi olamaz” dedi.
Yaptığı yazılı açıklama ile Türkiye Dans Sporları Federasyonu’nun “bale antrenörü” ilanının sanat camiasının ve duyarlı kişilerin de yoğun tepkisine neden olduğunu aktaran CHP’li Akkuş İlgezdi, “Sanatçılar ve akademisyenler bale eğitimi verebilecek bir yeterlilik için en az 14 yıl eğitimin gerektiğinin altını çiziyorlar. 56 saatlik antrenör eğitimi ile ne olabilir” diye sordu.
AMAÇ PARA
Bu eğitimin sadece federasyona para kazandırma amacı olduğunu belirten Akkuş lgezdi, “Bale eğitimin hiçbir noktasında ‘bale antrenörü’ diye bir kavram bulunmamaktadır. Federasyon bu kursu açarak para kazanma derdine sanatı alet etmektedir. Bu kabul edilemez, tüm sanatçıların ifade ettiğini tekrar söylemek istiyorum: Bale spor değildir sanattır” dedi.
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