CHP'li İlgezdi: 'Sarayın demiryolu politikası raydan çıktı'

19 Ekim 2020 Pazartesi, 12:13

TCDD Taşımacılık A.Ş yetkilileri, geçtiğimiz cuma günü, tren kazalarına karşı Ankara Tren Garı’nda kurban keserek dua etti. Yönetim hataları ve eksikliklerinden dolayı yaşanan kazalarla gündeme gelen TCDD’nin yöneticileri, iki küçükbaş hayvanın kurban edilmesinden sonra kazalara karşı topluca dua etti.

Kazaları önlemek için kurban kesilerek, dua edilmesi ile ilgili konuşan CHP’li İlgezdi, “Kuşkusuz geçtiğimiz hafta dört gün içinde meydana gelen üç büyük kaza demiryolu politikalarını belirleyen siyasi kadronun yanlış kararlardaki ısrarının bir sonucudur” dedi. İlgezdi, liyakat esasına dayanmayan insan kaynakları politikasının kazalara ve ölümlere davetiye çıkarttığını söyledi.

ÇALIŞAN YÜZDE 42 AZALDI

Kurban keserek kazaları önlemeye çalışan TCDD üst yönetimini eleştiren İlgezdi, “‘Rekabetçilik’ adı altında demiryollarında kamu işletmeciliği tasfiye edilmektedir. 2015-2019 yılları arasında kurum bünyesinde çalışan emekçi sayısında yaşanan yüzde 42’lik azalmanın sebepleri açıklanmalıdır, kazaların personel yetersizliği ve liyakatsiz atamalar yüzünden olduğu açıktır” dedi.

“YA LİYAKAT YA İSTİFA”

Yeni kazalar olmaması için TCDD yönetimine çağrıda bulanan Akkuş İlgezdi, “Ülkemizde güvenilir, dengeli, ülke ve toplum çıkarlarını gözeten bir ulaşım sistemi ihtiyacı her zamankinden daha fazla. Ya görevinizi liyakat esasına göre yerine getirin ve insanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayın eğer yapamıyorsanız da derhal istifa edin” ifadelerini kullandı.