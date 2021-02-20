CHP'li Kaboğlu'ndan Gergerlioğlu açıklaması: "Enis Berberoğlu kararı emsaldir"
Yargıtay'ın HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na “terör örgütü propagandası yapma” suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, "AYM bireysel başvuru kararı verilene kadar yargı süreci devam etmektedir ve milletvekilliği sürmekte olup Enis Berberoğlu kararı emsaldir" dedi.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu'na "terör örgütü propagandası yapma" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı. Kesin hüküm kararının, TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla, Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşecek.
Yargıtay'nın Gergerlioğlu hakkındaki kararına değinen CHP'li İbrahim Kaboğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu örneğine dikkat çekti. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Berberoğlu kararının emsal olduğunu vurgulayan Kaboğlu, şu açıklamalarda bulundu:
"Hak savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında verilen karar, İfade özgürlüğü ihlali olduğu gibi dokunulmazlık açısından anayasaya aykırıdır. AYM bireysel başvuru kararı verilene kadar yargı süreci devam etmektedir ve milletvekilliği sürmekte olup Enis Berberoğlu kararı emsaldir."
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