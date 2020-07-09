CHP'li Kadıgil'den AKP'ye: Sizi 'Z' kuşağı gönderecek

09 Temmuz 2020 Perşembe, 20:43

İYİ Parti Grubu’nun Z kuşağının sorunlarının araştırılması ve çözüm önerilerinin bulunması amacıyla TBMM araştırma komisyonu kurulması önerisi üzerine söz alan CHP’li Kadıgil, bu kuşağın nüfusun yüzde 30’unu oluşturduğunu ve önümüzdeki seçimin kaderini belirleyecek güçte olduğunu söyledi. Kadıgil, “Önümüzdeki seçimde oy verecek her beş kişiden biri bu Z kuşağına mensup. O yüzden bütün eski siyasetçilerin çok dikkatle dinlemesi, ilgilenmesi ve çözüm üretmesi gereken bir kuşakla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

“EN AZ ÜÇ ÇOCUK DEDİĞİNİZ AMA BAKMADIĞINIZ ÇOCUKLAR”

Türkiye’deki Z kuşağını tanımlayan Kadıgil "’En az üç çocuk’ diye atıp tutup, doğduktan sonra da bakamadığınız çocuklar bunlar. 2002'de doğan bir çocuk bin 963 dolar borçla doğarken, 2018 yılında doğan bir çocuk bugün beş bin 500 dolar borçla hayata başlıyor. Sizin yüzünüzden oluyor bu. Bu ülkenin gençlerinin yüzde 25'i işsiz. Çözüm üretmiyoruz. Bu ülkede, her altı günde, bir çocuk işçi ölüyor. Bunun için hiçbir şey yapmıyoruz. Beş milyon genç KYK borçlusu ve bunların 280 binine haciz gönderdiniz. Bu ülkede, 720 bin çocuk işçi çalıştırıyorsunuz. Bu çocuklar, 4+4+4 garabetiyle, zırt pırt değiştirdiğiniz sınav . sistemleriyle, canını otelcinin cebinden daha kıymetli gördüğünüz yaklaşımlarınızla size sırtını döndü,Bu yüzden korkuyorsunuz; korkun, çok haklısınız çünkü bir başarıları olacak, sizi bu Z kuşağı yollayacak. O yüzden bence bir an önce seçmen yaşını 35’e çıkarın” diye konuştu.

“Z KUŞAĞININ DEVRİMCİLER İÇİN TANIDIK DERTLERİ VAR: ÖZGÜRLÜK, ADALET, EŞİTLİK”

Z kuşağının kendini tek kimlikte tanımlamadığını belirten Kadıgil; özgürlük, adalet ve eşitlik taleplerinin temel dert olduğunu vurguladı. Kadıgil, “Çünkü elinde telefonla doğan bir kuşakla karşı karşıyayız; asla kandırılamayacak bir kuşakla karşı karşıyayız. Daha kendi üç yaşındayken eline telefonu alıp YouTube'dan video bakan, atılan bu yalanların hiçbirine inanmayan, kurulan yandaş televizyonları hiç açmayan, gazete diye basılan o lağım çukurlarının yüzüne bakmayan, gerçek bilgiye sosyal medyadan anında erişebilen, teyit.org’dan, oradan buradan bütün yalanları teyit edip ondan sonra da bunlara düşmeyen bir kuşakla karşı karşıyayız ve bu kuşağın üç temel derdi var. Çok tanıdık gelecek bütün devrimciler için: Özgürlük, adalet ve eşitlik. Çünkü ne mutlu ki dünya vatandaşı olduğunu ve diğer insanlarla aynı olduğunu bilen bir kuşak geliyor ve gümbür gümbür geliyorlar” dedi.

Z KUŞAĞI BİZİM GÜNAHLARIMIZIN FARKINDA

Kadıgil, dünya vatandaşı olduğunun bilincine sahip bir nesil yetiştiğini söyleyerek “ABD'de, orada burada, bizden çok uzak memleketlerde bir doğa felaketi olduğunda onun etkisinin bizi de etkileyeceğini çok iyi biliyorlar. ‘Orada sel felaketi oldu, burada bu oldu’ diye dert yanıyoruz hepimiz; bunun müsebbibinin iklim krizi olduğunu ve aslında bizim petrol şirketlerinden yana tavrımızın buna çanak tuttuğunu çok iyi biliyorlar, bu açılardan çok ‘tehlikeli’ bir kuşaklar” ifadelerini kullandı.

Kadıgil, sosyal medyada gündem oluşturan "Oy moy yok" dövizini TBMM kürsüsünden kaldırarak, yeni nesile selam gönderdi.