CHP’li Kadıgil’den 'Muktedir bıyıklılar kulübü'ne 8 Mart uyarısı

CHP İstanbul Milletvekili ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Sözcüsü Sera Kadıgil, TBMM Genel Kurulu’nda kadınları 8 Mart için meydanlara çağırırken “Buradan muktedir bıyıklılar kulübünü çok açık ve net uyarıyoruz. Sakın pandemiyi bahane edip de polisi kadınların üzerine saldırtmayın. Sakın bir kez daha bizi tüm dünyaya rezil etmeyin. Sakın lebalep AKP kongrelerinde, gerici bıyıklıların türlü eylemlerinde bulaşmayan bu meretin 8 Mart’ta bulaşacağını iddia edip aklımızla alay etmeyin” dedi.

cumhuriyet.com.tr
04 Mart 2021 Perşembe, 17:11
CHP’li Kadıgil’den 'Muktedir bıyıklılar kulübü'ne 8 Mart uyarısı
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Kadıgil, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada; 8 Mart’ta bütün kadınları meydanlarda olmaya çağırarak, “Önümüz 8 Mart. Biz varız, buradayız dedikçe inatla yok saydığınız, yere batasıca cinsiyetçi dilinizle her gün aşağılamayı marifet gördüğünüz, hem evde hem işte sömürüp emeğinin karşılığını kat’a vermediğiniz, bu sömürü düzenini gelenek ve kutsal aile adı altında itelemeye kalktığınız kadınların, bu dünyayı döndüren emekçi kadınların günü! Ve biz bir 8 Mart’ta daha tüm bu sömürüye, eşitsizliğe, kadın kırımına karşı bilin ki sokaklardayız! Ankara’da, Kayseri’de, Diyarbakır’da, Antep’te, İzmir’de ve ille de feminist gece yürüyüşünün ait olduğu yerde Taksim’deyiz” dedi. 

Kadıgil, sözlerini şöyle  tamamladı:

“Buradan muktedir bıyıklılar kulübünü çok açık ve net uyarıyoruz. Sakın pandemiyi bahane edip de polisi kadınların üzerine saldırtmayın. Sakın bir kez daha bizi tüm dünyaya rezil etmeyin. Sakın lebalep AKP kongrelerine, gerici bıyıklıların türlü eylemlerinde bulaşmayan bu meretin 8 Mart’ta bulaşacağını iddia edip aklımızla alay etmeyin. Sakın! Çünkü sokaklar bizim! Geceler bizim! Meydanlar bizim! Yaşasın 8 Mart, yaşasın kızkardeşliğimiz” dedi.


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