CHP’li Kadıgil’den 'Muktedir bıyıklılar kulübü'ne 8 Mart uyarısı
CHP İstanbul Milletvekili ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Sözcüsü Sera Kadıgil, TBMM Genel Kurulu’nda kadınları 8 Mart için meydanlara çağırırken “Buradan muktedir bıyıklılar kulübünü çok açık ve net uyarıyoruz. Sakın pandemiyi bahane edip de polisi kadınların üzerine saldırtmayın. Sakın bir kez daha bizi tüm dünyaya rezil etmeyin. Sakın lebalep AKP kongrelerinde, gerici bıyıklıların türlü eylemlerinde bulaşmayan bu meretin 8 Mart’ta bulaşacağını iddia edip aklımızla alay etmeyin” dedi.
Kadıgil, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada; 8 Mart’ta bütün kadınları meydanlarda olmaya çağırarak, “Önümüz 8 Mart. Biz varız, buradayız dedikçe inatla yok saydığınız, yere batasıca cinsiyetçi dilinizle her gün aşağılamayı marifet gördüğünüz, hem evde hem işte sömürüp emeğinin karşılığını kat’a vermediğiniz, bu sömürü düzenini gelenek ve kutsal aile adı altında itelemeye kalktığınız kadınların, bu dünyayı döndüren emekçi kadınların günü! Ve biz bir 8 Mart’ta daha tüm bu sömürüye, eşitsizliğe, kadın kırımına karşı bilin ki sokaklardayız! Ankara’da, Kayseri’de, Diyarbakır’da, Antep’te, İzmir’de ve ille de feminist gece yürüyüşünün ait olduğu yerde Taksim’deyiz” dedi.
Kadıgil, sözlerini şöyle tamamladı:
“Buradan muktedir bıyıklılar kulübünü çok açık ve net uyarıyoruz. Sakın pandemiyi bahane edip de polisi kadınların üzerine saldırtmayın. Sakın bir kez daha bizi tüm dünyaya rezil etmeyin. Sakın lebalep AKP kongrelerine, gerici bıyıklıların türlü eylemlerinde bulaşmayan bu meretin 8 Mart’ta bulaşacağını iddia edip aklımızla alay etmeyin. Sakın! Çünkü sokaklar bizim! Geceler bizim! Meydanlar bizim! Yaşasın 8 Mart, yaşasın kızkardeşliğimiz” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Tarlada bulduğu gök taşına servet teklif ettiler
- Rektörden ‘içeriye almayın’ emri
- Ağlama muktedir İslamcı, sadece utan!
- Patron ve sevgilisinin işkence ettiği kurye konuştu
- Tayyip Bey'in onayıyla operasyon yapılacak
- 'Erdoğan'a görev onayı yüzde 46 çıktı'
- Muhalefetten Erdoğan'a: Yeni mi keşfettin?
- Konyasporlu yöneticiden tepki çeken Kocaman paylaşımı
- Asiltürk'ün sözleri Saadet'i karıştırdı
- RTE, iktidara gelince yapacakları hukuk ve özgürlük reformunu açıkladı!
Video Haberler
- 18 metrelik ölü ispermeçet balinası kıyıya vurdu
- Papa videolu mesajında “Selamın Aleyküm diye seslendi
- 2 bin 500 yıllık surlarda utandıran manzara
- HDP'li başkanın aracı kaza yaptı: 4 yaralı
- Yurttaş, Erdoğan'ı Kılıçdaroğlu'na böyle şikayet etti
- Röntgen görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı
- 10 saniyelik video 6.6 milyon dolara satıldı
- Canlı yayındaki o sözlere tepki yağdı
- İstiklal Marşı okuma yarışmasında ödülü kabul etmedi
- 2 metre boyunda! Görenleri hayrete düşürdü
En Çok Okunan Haberler
- Tarlada bulduğu gök taşına servet teklif ettiler
- Rektörden ‘içeriye almayın’ emri
- Ağlama muktedir İslamcı, sadece utan!
- Patron ve sevgilisinin işkence ettiği kurye konuştu
- Tayyip Bey'in onayıyla operasyon yapılacak
- 'Erdoğan'a görev onayı yüzde 46 çıktı'
- Muhalefetten Erdoğan'a: Yeni mi keşfettin?
- Konyasporlu yöneticiden tepki çeken Kocaman paylaşımı
- Asiltürk'ün sözleri Saadet'i karıştırdı
- RTE, iktidara gelince yapacakları hukuk ve özgürlük reformunu açıkladı!