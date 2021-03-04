İşte il il 8 Mart programı

04 Mart 2021 Perşembe, 11:47

Fotoğraf: Vedat Arık

İstanbul 8 Mart Kadın Platformu 6 Mart Cumartesi günü Kadıköy’de bir araya gelme çağrısı yaptı. Çağrıda, "İstanbul’un dört bir yanından kadınlar 6 Mart saat 16.00’da Kadıköy, Beşiktaş İskelesi’nde Büyük Kadın Buluşması’nda olacağız. Dünyayı yerinden oynatacağız. Özgürlüğümüzü kazanacağız" denildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla 81 ilde çağrıda bulundu. Yapılan çağrıda, "Kadın cinayetlerini şüpheli bırakmayacağız İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatacağız" vurgusu yapıldı.

İşte il il programlar

İSTANBUL

Tarih: 6 Mart Cumartesi

Saat: 16.00

Yer: Kadıköy/ Kadıköy Beşiktaş İskele Meydanı

İstanbul Feminist Gece Yürüyüşü

Tarih: 8 Mart Pazartesi

Saat: 19.00

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun çağrısıyla

Tarih: 5 Mart Cuma

Saat: 18.30

Yer: Beşiktaş İskele Meydanı

ANKARA

Ankara Kadın Platformu çağrısıyla 8 Mart yürüyüşü

Tarih: 8 Mart Pazartesi

Saat: 14.30

Yer: Sakarya Caddesi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun çağrısıyla

Tarih: 5 Mart Cuma

Saat: 18.30

Yer: Kuğulu Park

İZMİR

İzmir Kadın Platformu çağrısıyla 8 Mart yürüyüşü

Tarih: 8 Mart Pazartesi

Saat: 18.30

Yer: ÖSYM Önü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun çağrısıyla

Tarih: 5 Mart Cuma

Saat: 18.00

Yer: Alsancak Kıbrıs Şehitleri Türkan Saylan KM önü

ANTALYA

Antalya Kadın Platformu 8 Mart buluşması

Tarih: 8 Mart Pazartesi

Saat: 18.15

Yer: Attalos Heykeli önü

Aydın Kadın Platformu çağrısıyla 8 Mart basın açıklaması

Tarih: 8 Mart Pazartesi

Saat: 18.00

Yer: Aydın Kent Meydanı

BALIKESİR

Balıkesir Kadın Platformu 8 Mart eylemi

Tarih: 8 Mart

Saat: 17.00

Yer: Ali Hikmet Paşa Meydanı

ÇANAKKALE

Çanakkale Kadın Platformu çağrısıyla yürüyüş

Tarih: 8 Mart Pazartesi

Saat: 18.00

Yer: Golf Aile Çay Bahçesi'nde toplanılacak ve İskele Meydanına yürünecek

TUNCELİ

Dersim Kadın Platformu çağrısıyla basın açılaması

Tarih: 8 Mart Pazartesi

Saat: 12.00

Yer: Seyit Rıza Meydanı

DİYARBAKIR

Dicle Amed Kadın Platformu 8 Mart açıklaması

Tarih: 8 Mart Pazartesi

Saat: 13.00

Yer: Diyarbakır İstasyon Meydanı

ESKİŞEHİR

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu çağrısıyla basın açıklaması

Tarih: 8 Mart Pazartesi

Saat: 12.00

Yer: Espark

GAZİANTEP

Gaziantep Demokratik Kadın Platformu çağrısıyla yürüyüş

Tarih: 7 Mart Pazar

Saat: 14.00

Yer: Kırkayak parkında toplanma, Balıklı parkta basın açıklaması

KOCAELİ

Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği çağrısıyla;

Tarih: 6 Mart Cumartesi

Saat: 14.00

Yer: Kocaeli Yenikent Muhtarlık önü

KAYSERİ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun çağrısıyla

Tarih: 5 Mart Cuma

Saat: 14.00

Yer: Almer AVM önü

MERSİN

8 Mart Kadın buluşması

Tarih: 5 Mart Cuma

Saat: 18.00

Yer: Yenişehir Belediyesi etkinlik alanı - Forum önü

BATMAN

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun çağrısıyla

Tarih: 8 Mart Pazartesi

Saat: 13.00

Yer: Diyarbakır Caddesi

BODRUM

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği

Tarih: 8 Mart Pazartesi

Saat: 19.00

Yer: Tepecik Cami Meydanı