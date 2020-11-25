CHP'li kadınlardan şiddete karşı ortak ses

25 Kasım 2020 Çarşamba, 11:32

CHP Kadın Kolları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Bundan 60 yıl önce Dominik Cumhuriyeti’nde yaşayan ve tarihe ‘kelebekler’ olarak geçen Mirabel kardeşlerin ülkedeki diktatörlüğe karşı direndikleri için tutuklandıkları ve tecavüz sonucu öldürüldükleri anımsatılan açıklamada; “Bütün dünyada kadınlar, bu üç kız kardeşten aldığı mücadele bayrağını daha da ileri taşımanın inancı ve dayanışması içinde CEDAW’dan, İstanbul Sözleşmesi’ne kadar önemli uluslararası anlaşmaların hayata geçirilmesini sağladı. Kadınlar şiddete, istismara, yoksulluğa, güvencesizliğe sıkıştırılmış hayatlar yaşıyor” dedi.

‘GEREKEN CEVABI ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ İLE VERECEĞİZ’

Pandemi kısıtlamasının yanı sıra kadınların “fıtrat ve kader” arasına sıkıştırıldığı belirtilen açıklamada, “Kadınların kıyafetinden kaç çocuk doğuracağına, nafaka hakkından İstanbul Sözleşmesi’ne kadar uzanan ellere, gereken cevabı her gün büyüttüğümüz örgütlü mücadelemiz ile veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. ‘Kadına yönelik şiddet politiktir’ diye haykırmayı sürdüreceğiz” denildi.

‘BİZ HER İKİ KİŞİDEN BİRİYİZ’

Açıklamada, “Siyaset yapmaktan da emeğimizin hakkını savunmaktan da vazgeçmeyeceğiz. Eşit, özgür ve demokratik bir gelecek; biz kadınların ellerinde yükselecek. Yaşamın her köşesini sevgiyle, barışla, kardeşlikle, güvenli bir gelecekle donatacağız. El ele verip, önce eril zihniyeti sonra dünyayı değiştireceğiz. Cesaret biziz. Azim biziz. Emek biziz. Biz kadınlarız. Biz her iki kişiden biriyiz. Bu 25 Kasım hepimize; kardeşliğin, dayanışmanın, eşitliğin, mücadelenin ve kazanımların habercisi olsun” ifadeleri yer aldı.