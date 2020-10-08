CHP'li Kaplan: "Yönetilemeyen kriz dönemindeki belirsizlik esnafı zarara uğrattı"

08 Ekim 2020 Perşembe, 13:25

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, pandemi sürecinde eğitime ara verilmesi sebebi ile mağdur edilen esnafın sorunlarını gündeme getiren bir açıklama yaptı.

Kaplan, Mart ayı itibariyle ara verilen eğitimin tekrar başlatılması ile ilgili netleşmeyen bu belirsizlik halinin başta öğrenciler, öğretmenler ve ebeveynler olmak üzere kırtasiye ve kantin işletmecilerini de olumsuz etkilediğini vurguladı.

“Pandemi sürecinde yüz yüze eğitime dönülemediği gibi tam anlamıyla dijitale de aktarılamayan eğitim, ne yazık ki ciddi anlamda aksatıldı” diyen Milletvekili, “ilgili bakanlığın eğitimin tekrar başlatılacağı yönündeki açıklamaları üzerine hazırlıklarını yapan esnaf, ertelendi haberleri ile defalarca zarara uğratıldı” dedi.

Kırtasiyecilerin eğitimin başlatılacağı beklentisiyle, okul materyallerini borçlanarak aldığını ve beklediği satış gerçekleşmeyince malların ellerinde kaldığını söyleyen Kaplan, esnafın üç ay ödeme erteleme ile biriken borçlarına, toptancıya olan borcu da eklendi; ödemeleri yapamayınca malları tekrar iade etmek durumunda kaldı” dedi. Kantincilerin de aynı şekilde hazırlıklar yaptığını hatırlatan Kaplan, “gıda ürünlerinin raf ömrü de hesaba katılırsa kantincilerin iade yapma şansları da olmadığı için mallarını çöpe attı. Tamamen zararda olan esnafımız, hiçbir devlet desteği göremediği gibi kira ve fatura gibi giderleri de katlanarak devam etti” dedi.

YETKİLİLERE DÜŞEN HİBE VE DESTEKLERLE PİYASAYI AYAKTA TUTMAKTIR

“Eğitim ile ilgili hiçbir plan tasarısının doğru gerçekleştirilemediği, bu yönetilemeyen kriz döneminde üç aylık ödeme ertelemenin, borçların birikmesinden başka hiç bir etkisi olmadığının altını çizen Kaplan, “1 Temmuz itibari ile ödemeler tekrar başladı. Bu süreçte kazanç sağlayamayan esnaf, ödemesinin dört katı bir borçla karşılaştı. Bunun yanında kira fatura gibi girdi maliyetlerine gelen zamlarla çaresiz kalan esnaf kepenk kapattı ” dedi.

CHP’li Kaplan, “sosyal devlet anlayışı gereğince bu ekonomik döngü içinde yer alan her esnafa destek verilmeli ve ödemelerde ayrıcalık tanınmalıdır. Aksi halde esnaf zincirleme bir şekilde kepenk kapatacaktır. Bu zincirin son halkası olan fabrikalar da şuan işten çıkarma yasaklandığı için zorla ücretsiz izne gönderdiği işçisini yasak bittiğinde resmiyette de işten çıkaracaktır. Burada yetkililere düşen esnafı ödeme erteleme ve kredilerle borçlandırmak yerine hibe ve destekler ile piyasayı ayakta tutmaktır” dedi.