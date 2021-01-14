CHP'li Karaca: Koza Han'da zararı kim karşılayacak?

14 Ocak 2021 Perşembe, 15:42

Yaklaşık 5 asır önce 1491'de tamamlanarak hizmete açılan Bursa'nın simgesel yapılarından Koza Han'ın avlusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan ve başta CHP olmak üzere siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri ile yurttaşların yoğun tepkisini çeken zemin projesinde geri adım atıldı.

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Anıtlar Kurulu yeni bir proje üzerinden çalışmaların sürmesine karar verirken, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı İsmet Karaca da Koza Han'da yaptığı açıklamada, hatalı proje ile yola çıkılmasından kaynaklanan zararı kimin karşılayacağını sordu.

Karaca şunları söyledi:

"Burada yapılan zemin uygulaması geniş tepki alınca bu işin sorumluları buraya gelip açıklamalar yaptılar. Büyükşehir Belediye Başkanı bu proje beğenilse işi sahiplenecekti ama tepki gelince biz bu işin içinde değiliz, Anıtlar Bölge Kurulu'nun verdiği kararı uyguluyoruz demeye getirdi. Biz CHP olarak bu uygulamayı yargıya taşıyacağımızı söyleyince bazı kesimlerin paniklediğini, bununla ilgili acil toplantı yaparak belki de kurul tarihindeki en hızlı aldığı kararlardan birisi olarak, Koza Han'ın zemininde yeni bir zemin çalışma için yeni bir projeye onay verildiği bilgisine ulaştık."

Karaca, ayrıca "Hiç mi bu tonozlara, bu temellere, taşlara bakmadınız o projeyi onaylarken? Şimdi bir yanlıştan kısmen de olsa dönülüyor. Burada doğrusu ortak akıldır. Yetkililerin, liyakat sahibi kişilerin bir araya gelerek kentin simgesi olan Kozahan'ın zemini için yapacakları çalışma konusunda biz tam destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yaptığınız bu rezalet toplumda kabul görseydi, bunun PR'ını toplayacak olan Büyükşehir Belediyesi'nden cevap istiyorum. Bu taşlar ne olacak?" diye soran Karaca sözlerini şöyle tamamladı:" Bunları yaptınız ve Bursa'nın kaynaklarını çarçur ettiniz. Burada bu çalışmalar Bursa'ya değer katmak için mi yapılıyor, yandaşlarınıza kaynak aktarmak için mi? Göreve geldiği andan itibaren başlayıp bitirdiği hiçbir iş olmayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'na soruyorum. Koza Han’da ne kadar zarar edildi, bu zararı kim karşılayacak? Buradaki rezalete son verilip yanlıştan dönüldüğü için memnunum, Bursa'nın çıkarına olan her adımda biz CHP olarak destek vereceğiz, yanında olacağız."