Son dakika.... İçişleri Bakanlığı'ndan çalışma muafiyet izin belgesi açıklaması

Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanlığı, tam kapanmada şuana kadar e- devlet üzerinden toplam 2 milyon 52 bin 86 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlendiğini açıkladı.

DHA
02 Mayıs 2021 Pazar, 12:24
Son dakika.... İçişleri Bakanlığı'ndan çalışma muafiyet izin belgesi açıklaması
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Tam kapanma sürecinde muafiyeti olanlar çalışma belgesi ile dışarı çıkabiliyor. Ancak e-devlet sistemindeki yoğunluk nedeniyle başvuru sistemine erişimde zorluk yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığı  konuyla ilgili yeni bir açıklama daha yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tam kapanma sürecinde; 2 Mayıs saat 11.00 itibarıyla e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 2 milyon 52 bin 86 “çalışma muafiyet izni belgesi” düzenlenmiştir."


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