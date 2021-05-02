Son dakika.... İçişleri Bakanlığı'ndan çalışma muafiyet izin belgesi açıklaması
Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanlığı, tam kapanmada şuana kadar e- devlet üzerinden toplam 2 milyon 52 bin 86 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlendiğini açıkladı.
Tam kapanma sürecinde muafiyeti olanlar çalışma belgesi ile dışarı çıkabiliyor. Ancak e-devlet sistemindeki yoğunluk nedeniyle başvuru sistemine erişimde zorluk yaşanıyor.
İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili yeni bir açıklama daha yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tam kapanma sürecinde; 2 Mayıs saat 11.00 itibarıyla e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 2 milyon 52 bin 86 “çalışma muafiyet izni belgesi” düzenlenmiştir."
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