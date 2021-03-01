CHP'li Kaya Erdoğan'a seslendi: Çığlıkları duyun

01 Mart 2021 Pazartesi, 16:51

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, bugün yapılacak kabine toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek yüz yüze sınav kararını gözden geçirmelerini istedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, bugün “Bir öğretmen olarak konuşmak istiyorum 6 milyona yakın lise öğrencisinin yaklaşık 4 milyonu eğitime ne yüz yüze ne de uzaktan erişebildi. Bu çocuklarımıza erişemedikleri konulardan sınav yapılmak isteniyor. 8 Mart’ta bu sınavlar başlayacak.

Bir hafta içerisinde görmedikleri konudan sınav olacak öğrenciler bu sınavdan başarılı olabilir mi? Siz sınav yapmak için mi sınav yapıyorsunuz yoksa öğrencilerimizi bi yere taşımak için mi? Öğrencilerden, öğretmenlerden gelen bu çığlıkları duyun. Sarayın kapılarını, kulaklarınızı açın, size ulaşmayan sorunları dinleyin ve çözüm üretin” dedi.