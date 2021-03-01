CHP'li Kaya Erdoğan'a seslendi: Çığlıkları duyun
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, bugün yapılacak kabine toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek yüz yüze sınav kararını gözden geçirmelerini istedi.
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, bugün yapılacak kabine toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek yüz yüze sınav kararını gözden geçirmelerini istedi.
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, bugün “Bir öğretmen olarak konuşmak istiyorum 6 milyona yakın lise öğrencisinin yaklaşık 4 milyonu eğitime ne yüz yüze ne de uzaktan erişebildi. Bu çocuklarımıza erişemedikleri konulardan sınav yapılmak isteniyor. 8 Mart’ta bu sınavlar başlayacak.
Bir hafta içerisinde görmedikleri konudan sınav olacak öğrenciler bu sınavdan başarılı olabilir mi? Siz sınav yapmak için mi sınav yapıyorsunuz yoksa öğrencilerimizi bi yere taşımak için mi? Öğrencilerden, öğretmenlerden gelen bu çığlıkları duyun. Sarayın kapılarını, kulaklarınızı açın, size ulaşmayan sorunları dinleyin ve çözüm üretin” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- CHP'den istifa eden Teoman Sancar'dan ilk açıklama
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Son anket açıklandı: Muharrem İnce detayı
- Oğlunu 'kurban edeceğini' söyleyip boğazını kesti!
- Bahçeli’nin danışmanından Erbakan anmasına sert tepki!
- AKP'den Kaftancıoğlu'na kahve daveti
- Katarlı yayıncıdan Fenerbahçelileri kızdıran görüntü!
- “Bu çatışmalar artık bitmeli”
- İstanbul Valisi'nden 'kademeli normalleşme' açıklaması
- Soylu 'yeşil ışık' yakmıştı
Video Haberler
- Kalem Adası 400 milyon liraya satılık
- Bakan Ya Allah Bismillah dedi, Erdoğan hemen ikaz etti
- Kanlı infazın güvenlik kamerası görüntüleri çıktı
- Erdoğan balık aldı... 'Aynı balıktan tekrar istiyorum'
- AKP teşkilatında at binip, ok atan Recep Tayyip dönemi
- Otomobiliyle su kanalına uçtu
- Yavru köpeği sahiplenip biberon ve şırıngayla beslediler
- 4 kadına cinsel tacizde bulundu!
- Kılıçdaroğlu'ndan peçete göndermesi
- İstanbul'da skandal görüntülere ceza yağdı
En Çok Okunan Haberler
- CHP'den istifa eden Teoman Sancar'dan ilk açıklama
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Son anket açıklandı: Muharrem İnce detayı
- Oğlunu 'kurban edeceğini' söyleyip boğazını kesti!
- Bahçeli’nin danışmanından Erbakan anmasına sert tepki!
- AKP'den Kaftancıoğlu'na kahve daveti
- Katarlı yayıncıdan Fenerbahçelileri kızdıran görüntü!
- “Bu çatışmalar artık bitmeli”
- İstanbul Valisi'nden 'kademeli normalleşme' açıklaması
- Soylu 'yeşil ışık' yakmıştı