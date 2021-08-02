CHP'li Kenan Nuhut, Yeni Şafak'a dava açtı

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 16:41

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, 2000’li yıllardaki Halter Federasyonu Başkanlığı dönemine ilişkin ortaya atılan iddialar nedeniyle Yeni Şafak Gazetesi ve ilgililer hakkında 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

Kenan Nuhut'un 2000’li yıllardaki başkanlık dönemine ilişkin, olimpiyat şampiyonluklarının olduğu söz konusu dönemde milli haltercilerin çoğunluğunun kontrolleri temiz çıkmış, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü müfettişleri tarafından yapılan soruşturmalarda da iddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştı.

Aradan 20 yıla yakın süre geçtikten sonra Yeni Şafak Gazetesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef alarak Nuhut hakkında iddialar ortaya atınca konu yargıya taşındı.

Kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu savunan Kenan Nuhut, söz konusu haberde kendisi için küçük düşürücü ifadeler kullanıldığını, haberin gerçekleri yansıtmadığını, kamu yararının güncel ve gerçekçi olmadığını kaydetti. Kenan Nuhut, haberi yazanlar, yayanlar ve iddiaları ortaya atanlar hakkında tazminat davası açtı.

Bir dönem Gençlik Spor Genel Müdür Yardımcılığı görevini de üstlenen Nuhut, bu iddiaların CHP’nin federasyon seçimleri öncesi spor dünyasında etkin hale gelmesinden kaynaklandığını ve partisinin yükselişinin bazı kesimleri rahatsız ettiğini ifade etti.