TOKYO 2020 | Yasemin Adar, bronz madalya kazandı
Tokyo 2020'de Türkiye'yi temsil eden Yasemin Adar, Kırgızistan'dan Aiperi Medet Kyzy'i tuşla yenerek bronz madalya kazandı.
Milli güreşçi Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 76 kiloda Kırgızistan'dan Aiperi Medet Kyzy ile karşılaştı.
Agresif bir oyun sergileyen milli güreşçi, bir dakika 24 saniyede rakibini tuşla yendi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 76 kiloda Kırgız rakibi Aiperi Medet Kyzy'i kısa sürede tuş eden Yasemin Adar, bronz madalya kazandı.
Türkiye'ye 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 5’nci madalyasını kazandıran Yasemin Adar, kadın güreşinde olimpiyat madalyası kazanan ilk Türk sporcu oldu.
Video Haberler
- Toprak kayması böyle görüntülendi
- Gölete uçan kamyondan son anda atlayarak kurtuldu
- Bağcılar'da inşaatın temel duvarı böyle çöktü
- Yeniden özgürlüğe kanat çırptılar
- Denizi kirleten gemiye 1 milyon 355 bin TL’lik ceza
- Ağrı’da ayı kurtarma operasyonu kamerada
- Beton mikserinin devrilme anı kamerada
- Elektrik teline çarpan atmaca, yangına neden oldu
- Erdek Limanında lüks yat yanarak battı
- Şile'de yunus ile yurttaşın yüzleri gülümseten oyunu
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın Marmaris'te kimlere çay attığı ortaya çıktı
- İstifa ettiği iddia edilmişti; yeni paylaşım geldi
- İkinci el otomotiv piyasası tepetaklak oldu
- Çıkarma gemileri tahliye için harekete geçti
- Yangınlar üzerinden çok tehlikeli provokasyon
- Çökertme'de son durum: Tablo vahim
- Türkiye yangınlarla boğuşurken Ahaber yine pes dedirtti
- Erdoğan'ın Marmaris ziyaretinin perde arkası
- Erdoğan, Soylu ve Pakdemirli hakkında suç duyurusu
- O gece neler oldu öyle?