TOKYO 2020 | Yasemin Adar, bronz madalya kazandı

Tokyo 2020'de Türkiye'yi temsil eden Yasemin Adar, Kırgızistan'dan Aiperi Medet Kyzy'i tuşla yenerek bronz madalya kazandı.

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2021 Pazartesi, 15:14
TOKYO 2020 | Yasemin Adar, bronz madalya kazandı
Abone Ol google-news

Milli güreşçi Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 76 kiloda Kırgızistan'dan Aiperi Medet Kyzy ile karşılaştı.

Agresif bir oyun sergileyen milli güreşçi, bir dakika 24 saniyede rakibini tuşla yendi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 76 kiloda Kırgız rakibi Aiperi Medet Kyzy'i kısa sürede tuş eden Yasemin Adar, bronz madalya kazandı.

Türkiye'ye 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 5’nci madalyasını kazandıran Yasemin Adar, kadın güreşinde olimpiyat madalyası kazanan ilk Türk sporcu oldu.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler