TOKYO 2020 | Yasemin Can, 5000 metrede 8. oldu
Tokyo 2020'de milli atlet Yasemin Can, kadınlar 5000 metre finalinde sekizinci sırayı aldı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10'uncu gününde milli atlet Yasemin Can, kadınlar 5000 metre finalinde 8. oldu.
Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen finalde yer alan 15 atletten biri olan Yasemin, yarış boyunca ön gruptan kopmadı.
Son tura kadar hep ilk 5'in içinde olan ancak temponun iyice artmasıyla geriye düşen Yasemin, yarışı 14.46.49'la bitirdi ve olimpiyat 8'incisi oldu.
Altın madalyayı Hollandalı Sifan Hassan, 14.36.79'luk zamanıyla kazandı. Gümüş madalyayı Kenyalı Hellen Obiri 14.38.36'lık derecesiyle, bronz madalyayı ise Etiyopyalı Gudod Tsegay 14.38.87'lik zamanıyla elde etti.
Video Haberler
- Toprak kayması böyle görüntülendi
- Gölete uçan kamyondan son anda atlayarak kurtuldu
- Bağcılar'da inşaatın temel duvarı böyle çöktü
- Yeniden özgürlüğe kanat çırptılar
- Denizi kirleten gemiye 1 milyon 355 bin TL’lik ceza
- Ağrı’da ayı kurtarma operasyonu kamerada
- Beton mikserinin devrilme anı kamerada
- Elektrik teline çarpan atmaca, yangına neden oldu
- Erdek Limanında lüks yat yanarak battı
- Şile'de yunus ile yurttaşın yüzleri gülümseten oyunu
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın Marmaris'te kimlere çay attığı ortaya çıktı
- Çıkarma gemileri tahliye için harekete geçti
- Yangınlar üzerinden çok tehlikeli provokasyon
- Çökertme'de son durum: Tablo vahim
- Erdoğan, Soylu ve Pakdemirli hakkında suç duyurusu
- Türkiye yangınlarla boğuşurken Ahaber yine pes dedirtti
- O gece neler oldu öyle?
- İşte son seçim anketi
- Üniversite öğrencisi Azra katledildi
- 'Ziraat International'a soruşturma başlatıldı'