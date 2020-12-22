CHP’li Kuşoğlu’ndan bütçe eleştirisi: Yoksula ödenek yok

22 Aralık 2020 Salı, 06:00

Kuşoğlu, buna karşın iktidarın artan fakirliği ortadan kaldırmak için bütçeye ödenek koymadığını vurguladı.

Kuşoğlu, “Bakanlık bütçelerine konulmuş bir şey yok. Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesine konulmuş bir ödenek yok. Sadece Maliye’ye her yıl konulan kadar bir ödenek verilmiş. Onu da oraya buraya kaydırarak bir şey yapmaya çalışacaklar. Ancak o da yeterli olmayacak” dedi.

Kuşoğlu, AKP’nin yatırımlarda kamuyu devre dışı bıraktığına da dikkat çekerek “Özel sektörün gitmediği, yatırım yapmadığı alanlarda devletin etkin olması lazım” diye konuştu.