CHP’li Kuşoğlu’ndan bütçe eleştirisi: Yoksula ödenek yok
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, gelir adaletsizliği ve salgının etkisiyle çalışmayan işyerleri nedeniyle toplumun yoksulluğu daha fazla hissettiğini belirtti.
Kuşoğlu, buna karşın iktidarın artan fakirliği ortadan kaldırmak için bütçeye ödenek koymadığını vurguladı.
Kuşoğlu, “Bakanlık bütçelerine konulmuş bir şey yok. Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesine konulmuş bir ödenek yok. Sadece Maliye’ye her yıl konulan kadar bir ödenek verilmiş. Onu da oraya buraya kaydırarak bir şey yapmaya çalışacaklar. Ancak o da yeterli olmayacak” dedi.
Kuşoğlu, AKP’nin yatırımlarda kamuyu devre dışı bıraktığına da dikkat çekerek “Özel sektörün gitmediği, yatırım yapmadığı alanlarda devletin etkin olması lazım” diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
- İYİ Parti'li Çıray isyan etti: İstifa için ne bekliyor?
- Nihal Olçok'tan çarpıcı FETÖ ve 15 Temmuz açıklamaları
- Cengiz Holding'in reklamına da 'dislike' yağdı
- Fatih Altaylı'dan Koca'ya 'ölüm raporu' yanıtı
- 'Öğretmen' muhtar saldırıya uğradı: Can güvenliğim yok
- MHP'nin gazetesi, ziyareti 'ayakkabı'yla eleştirdi
- İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi
- İmamoğlu: Valiliğe gereken uyarıyı yaparız
- Yerlikaya, diplomayı Özkoç'tan istemeye devam ediyor!
- Özkoç Yerlikaya'ya belgeyle yanıt verdi
Video Haberler
- Erdoğan Irak Başbakanı El-Kazımi onuruna ziyafet verdi!
- Paketlere Ohh Ohh yazıldı, videoda Soylu'nun ifadeleri
- Gaziantep'te hastanedeki patlamada yaşanan dehşet anları
- Atay'ın tarihi konuşması sosyal medyanın gündeminde
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
- Emekli olan eğitimcisinin aracının peşini bırakmadı
- Küçük kızın mucize kurtuluşu kamerada
- Polis aracında tartışma yaratan görüntülere inceleme
- İranlı Youtuber’ın polis otosuyla İstanbul turuna tepki
- İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi
En Çok Okunan Haberler
- İYİ Parti'li Çıray isyan etti: İstifa için ne bekliyor?
- Nihal Olçok'tan çarpıcı FETÖ ve 15 Temmuz açıklamaları
- Cengiz Holding'in reklamına da 'dislike' yağdı
- Fatih Altaylı'dan Koca'ya 'ölüm raporu' yanıtı
- 'Öğretmen' muhtar saldırıya uğradı: Can güvenliğim yok
- MHP'nin gazetesi, ziyareti 'ayakkabı'yla eleştirdi
- İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi
- İmamoğlu: Valiliğe gereken uyarıyı yaparız
- Yerlikaya, diplomayı Özkoç'tan istemeye devam ediyor!
- Özkoç Yerlikaya'ya belgeyle yanıt verdi