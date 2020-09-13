CHP'li Lale Karabıyık: ‘Okul giderleri yüzde 27 arttı’

13 Eylül 2020 Pazar, 05:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, okulöncesi eğitime başlangıç giderlerinin geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 17, ilköğretimde birinci sınıfa başlangıç giderlerinin ise yaklaşık yüzde 27 oranında arttığına dikkat çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, koronavirüs salgını nedeniyle gelir kaybına uğrayan ailelerin 21 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitim-öğretim için yapılacak masrafları derleyerek partisinin Merkez Yönetim Kurulu’na (MYK) sundu. Salgın nedeniyle Türkiye’de okulların 16 Mart 2020 tarihinde eğitime ara verdiğini anımsatan Karabıyık, 21 Eylül’de yüz yüze eğitimin başlamasının planlandığını anımsattı.

Yaklaşık bir hafta sonra birinci sınıflar için başlayacak yüz yüze eğitim öncesi Karabıyık, okula başlangıç maliyetlerinin arttığına işaret etti. Karabıyık, öğrencilerin okula başlama maliyetlerinin TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarının üzerinde arttığını belirterek, “Bunun yanı sıra okulların velilerden aldığı bağışlar, toplanan paralar, velilerin çocuklarına verdikleri harçlıklar da eklendiğinde okul giderleri özellikle alt ve orta gelir düzeyindeki ailelere ciddi bir yük olacaktır” dedi.

Karabıyık, okulöncesi eğitime başlangıç giderlerinin geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 17, ilköğretimde birinci sınıfa başlangıç giderlerinin ise yaklaşık yüzde 27 oranında arttığına dikkat çekti. Okula başlama giderlerinin enflasyonun üzerinde artmasının aileler için büyük bir yük olacağına işaret eden Karabıyık, ailelerin artışları karşılamakta güçlük çekeceğini vurguladı.