CHP’li Mehmet Tüm'den, 'kayıp silah' açıklaması
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kayıt dışı silahların dağıtılmaya devam ettiği iddiası hakkında konuşan CHP’li Mehmet Tüm, "Türkiye'de 2014'te 14 bin silah kayıpken, bu sayı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tam 7,5 kat artmış ve 107 bine ulaşmıştır" dedi.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, geçen hafta yaptığı paylaşımlarında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz darbe girişiminin ardından devlet envanterinde kayıtlı bulunmayan bir kasa silahı, AKP Gençlik Kolları'na ait bir araçla sivillere dağıttığını iddia ederek Soylu'yu hedef göstermişti.
Peker'in 15 Temmuz'da birtakım sivil milislere dağıtılan silahlarla ilgili açıklamasının yabana atılmaması gerektiğini belirten CHP’li Mehmet Tüm, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Ben, bu konuyu milletvekili olduğum dönemde defalarca gündeme getirdim, araştırdım, tüm resmi mercilere başvurdum" dedi.
"ACİLEN SORUŞTURULMASI GEREK"
Türkiye'de 2014'te 14 bin silah kayıpken, bu sayı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tam 7,5 kat arttığını ve 107 bine ulaştığını söyleyen Tüm, "Bu korkunç artış, dünyanın neresine giderseniz gidin, acilen soruşturulması gereken bir konudur. Peki bizde bu konu araştırıldı mı: Hayır!" ifadelerini kullandı.
Tüm'ün açıklamaları şu şekilde:
1) Sedat Peker'in 15 Temmuz'da birtakım sivil milislere dağıtılan silahlarla ilgili açıklamasını yabana atmayın. Ben, bu konuyu milletvekili olduğum dönemde defalarca gündeme getirdim, araştırdım, tüm resmi mercilere başvurdum.
2) Türkiye'de 2014'te 14 bin silah kayıpken, bu sayı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tam 7,5 kat artmış ve 107 bine ulaşmıştır. Bu korkunç artış, dünyanın neresine giderseniz gidin, acilen soruşturulması gereken bir konudur. Peki bizde bu konu araştırıldı mı: Hayır!
3) İçişleri Bakanlığına defalarca sormama rağmen, üstü kapalı ve geçiştirici yanıtlar verildi. 15 Temmuz'da dağıtıllan bu silahlarla ne yazık ki onlarca cinayet işlendi. Sedat Peker'in anlattıklarına bakınca o gün dile getirdiğimiz iddiaların doğruluğu da teyit edilmiş oluyor
4) Burada muhalefete büyük görev düşüyor. En başta bu kayıp silahların akibeti araştırılmalı, acilen Meclis'te bir komisyon kurulmalı ve Cumhuriyet savcıları harekete geçmelidir. Silahlanmaya karşı toplumsal farkındalık da artırılmalı ve bu yönde çalışmalar yapılmalıdır
5) Bu konuyu araştırmaya devam edeceğiz. Sedat Peker'in bu iddiaları araştırılmazsa gelecek açısından çok büyük felaketler yaşanabilir. Acil önlem şart!
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