CHP'li Tuncay Özkan'dan iktidara Sedat Peker'li peş peşe sorular

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 17:35

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden hükümete günlerdir kamuoyunun yanıt beklediği soruları yönetti.



Özkan, iktidara şu soruları yöneltti:



"Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi kim? Uyuşturucu Türkiye'de kime geliyordu? 15 Temmuz için toplanan paralar nerede? 128 milyar dolar nerede? Gri pasaportlu insan kaçakçıları neden yargılanmıyor? Ruhsar Pekcan neden yargılanmıyor? Unutmadık, unutturmayacağız."