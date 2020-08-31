CHP'li Murat Emir: Virüs, Erdoğan mitinginde bulaşmıyor mu?
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afet bölgesi Giresun'da koronavirüs tedbirlerine uyulmadan miting yapmasını eleştirdi. Emir, ''Virüs, Erdoğan mitinginde bulaşmıyor mu?'' diye sordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Giresun Dereli ilçesindeki incelemelerinin ardından yurttaşlara hitap etti. Erdoğan'ın yurttaşlara seslenişindeki görüntüler sosyal mesafeye uyulmadığı nedeniyle tepki çekti.
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, İçişleri Bakanlığı'na seslenerek yaşanan görüntülere tepki gösterdi.
Twitter üzerinden İçişleri Bakanlığı'nı eleştiren Emir, şu ifadeleri kullandı:
''30 Ağustos Zafer Bayramı için yasak genelgesi yayınlayan İçişleri Bakanlığı, aynı genelgeyi Erdoğan'ın mitingi için yayınlayamadı mı? Virüs, Erdoğan mitinginde bulaşmıyor mu?''
Video Haberler
- Bodrum’un en ünlü mekanları teker teker mühürlendi!
- Kahreden olay sonrası görüntüleri yürekleri dağladı
- Cadde ortasında saç saça birbirine girdiler!
- Bursa Adliyesi'nde tekme ve yumruklu kavga kamerada
- Diyarbakır'da filmleri aratmayan operasyon kamerada
- İzmir'deki camide 'tuvalet' tepkisi
- Plajda skandal görüntüler... Bu bir halk düşmanlığı
- Markette kadına çirkin saldırı
- Uçurtma iplerine takılan çocuk 30 metre havalandı
- 3,5 dakikada 10 kilo altını böyle çaldılar