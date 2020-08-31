CHP'li Murat Emir: Virüs, Erdoğan mitinginde bulaşmıyor mu?

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 19:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Giresun Dereli ilçesindeki incelemelerinin ardından yurttaşlara hitap etti. Erdoğan'ın yurttaşlara seslenişindeki görüntüler sosyal mesafeye uyulmadığı nedeniyle tepki çekti.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, İçişleri Bakanlığı'na seslenerek yaşanan görüntülere tepki gösterdi.

Twitter üzerinden İçişleri Bakanlığı'nı eleştiren Emir, şu ifadeleri kullandı:

''30 Ağustos Zafer Bayramı için yasak genelgesi yayınlayan İçişleri Bakanlığı, aynı genelgeyi Erdoğan'ın mitingi için yayınlayamadı mı? Virüs, Erdoğan mitinginde bulaşmıyor mu?''