CHP'li Nazlıaka AKP'li Zengin'i 'tahrik indirimi' uygulayan hakimlere benzetti

26 Şubat 2021 Cuma, 16:00

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Türkiye’deki cezaevlerine ‘çıplak arama’ yapıldığına ilişkin tartışmada “Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez” dedi. Zengin, tepkiler sürerken "cezaevinde talimatla çocuk yapıldığına" dair bir iddiayı da gündeme getirdi.

Zengin’in sözlerini “Üzüntü verici, tüm kadınlar açısından esefle kınıyorum” diye değerlendiren CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “Dünün mağduru, bugünün mağruru oldu” dedi.

AKP’nin halktan uzaklaştığını ve ‘kibirlendiğini’ savunan Nazlıaka, halkın hissettiklerini AKP’li siyasetçilerin de anlamadığını söyleyerek, “Ben o çıplak aramaya maruz kalan birçok kadınla, anneleriyle, ablalarıyla konuştum. Onlar içerisinde hayatında ilk kez tutuklanan, bu uygulamanın genel bir uygulama olduğunu zannedenler vardı. Bunlar içerisinde çıplak aramadan dolayı utanç duyan, değil en yakınına kendisine bile itiraf etmek istemeyen ve yaşamının o kısmını kesip atmak isteyen, bu gerçekle yüzleşmek istemeyenler vardı. Travma geçirenler vardı” diye konuştu.

‘ARTIK KADIN SAVUNUCUSUYUM DEMESİN’

Nazlıaka, Zengin’in kullandığı ifadelerin ‘cinsiyetçi, üsten ve eril’ olduğunu ifade ederek şunları belirtti:

“Biz bunu hakimlerden duyarız, ‘Ama kadın da gece sokağa çıkmasaydı. Ama kadın da daha önce şikayette bulunsaydı. Ama kadın da etek giymeseydi. Ama kadın da kahkaha atmasaydı’ gibi gerekçelerle olayı erkekler açısından makul hale getirmeye çalışırlardı.

Anlaşılıyor ki Özlem Zengin de AKP’nin içindeki tüm hak ihlalleri için kendi bedenini siper ediyor. Yanlış yapıyor ve yazık ediyor. Üstelik kendine lütfen artık kadın hakkı savunucusu demesin. Kadın haklarını savunmak bir yana kadın haklarına saldıran bir kimliğe dönüştü.”

‘ÖZLEM ZENGİN ETE, KEMİĞE BÜRÜNMÜŞ HALİ’

“Bu değişim dönüşüm kendisine hiç yakışmadı ama AKP’ye çok yakışıyor. Çünkü AKP tam da böyle bir değişim ve dönüşümün iz düşümüdür. Özlem Zengin de ete, kemiğe bürünmüş hali.”