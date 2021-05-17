CHP'li Onursal Adıgüzel'den sert 'Ekrem İmamoğlu' tepkisi
İçişleri Bakanlığı'nın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlattığı 'dezanfektan' incelemesine CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, sert tepki gösterdi.
İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, pandemi döneminin başında düzenlenen 15 bin litrelik dezenfektan ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla ön inceleme başlattı.
Bu duruma tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Adıgüzel, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Kendi şirketinden bakanlığa dezenfektan alan Ruhsar Pekcan’a açamadıkları soruşturmayı, ihale süreçlerini canlı yayınlayan Ekrem İmamoğlu’na açıyorlar. Kokuşmuşluk, çürümüşlük, rezillik."
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