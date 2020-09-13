CHPli Özcan: Dünya liderlerinin vergi kaçırma örnekleri çoğalmaya başladı

13 Eylül 2020 Pazar, 10:26

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakınlarının Man Adası’nda off-shore hesapları olduğunu açıklamış ve bu hesaplara ilişkin Meclis’te partisinin grup toplantısında belgeleri göstermişti.

CHP Amerika Temsilciliği, off-shore hesaplarıyla ilgili yeni bir rapor hazırladı. Yarın duyurulacak olan raporla ilgili yazılı açıklama yapan CHP Amerika Temsilcisi Yurter Özcan, “Özellikle Panama Belgeleri ile iyice ortaya çıkan dünya liderlerinin vergi kaçırma ve para aklama yöntemlerinin örnekleri çoğalmaya başladı. Önümüzdeki süreçte bu tarz devlet nezdinde veya devletle ilişkili iş insanlarının yolsuzluklarının hukuki ve siyasi sonuçlarını görmeye devam edebiliriz” dedi.

Özcan dünya genelinde birçok ülkenun yurtdışına para kaçırma, aklama, finansal şeffaflık ve büyük çaplı yolsuzluk konularında hukuki adımlar attığını belirterek, şunları söyledi:

“Bu konuda öncu olan Avrupa Birliği ülkeleri ve Birleşik Krallık’tan sonra ABD de yolsuzlukla mücadele kapsamında farklı yaptırımlar ve hukuki süreçler içeren planlar yapıyor. Uluslararası çapta yapılan çalışmalar ve anlaşmalar sonucunda, birçok ülke yolsuzluk soruşturmalarını bir siyasi araç olarak kullanmaya başladı.”