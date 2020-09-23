CHP'li Özel: Rüşveti alan Türkiye'yi yurt dışında temsil ediyor!

23 Eylül 2020 Çarşamba, 15:39

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan Özel, Türkiye'de dağıtılan rüşvetin yüzde 10'nunun tek bir kişiye verildiği iddialarına dikkat çekerek "Biz o bir tek kişiyi merak ediyoruz. Bu tek adam yönetimi herhalde bu tek kişi için bir adım atar. Atamazsa günü gelince o adımı atarlar" diye konuştu.

Özel, şunları söyledi:

"RÜŞVETİ ALAN TÜRKİYE'Yİ YURT DIŞINDA TEMSİL EDİYOR"

"Zarrab’ın kuryesi Adem Karahan, Türkiye’de yaptıkları 20 milyar dolarlık işin yüzde 4’lük payını 800 milyon dolarını Türkiye’de rüşvet olarak dağıttıklarını açıklıyor ve bu konuda Ömer Çelik’in ağzını bıçak açmıyor. Bu rüşveti alanlardan sayın Erdoğan tarafından büyükelçi olarak atandı. Türkiye’yi yurt dışında maalesef makam aracında Türk bayrağı ile temsil ediyor. Telefonda kıkır kıkır rüşvet alanlar Türk devletini temsil ediyor.

"RÜŞVET, BU İKTİDAR DÖNEMİNDE DAĞITILDI"

Bu 800 milyon dolarlık rüşvet bu iktidar döneminde dağıtıldı. Bu konuda hiçbir adım atılmayacak mı? Utanıyoruz, bütün dünya ülkesinde bu kara para hareketine karşı ülkesinde meselenin üstüne gidiyor. Bizimkiler susuyor çünkü alınan verilen rüşvet bu dönemde verilmiş. Ömer Bey’in dikkatini çeker mi o dosyada bir şey daha var; bu dağıtılan rüşvetin yüzde 10’nunu bir tek kişiye vermişler. Biz o bir tek kişiyi merak ediyoruz. Bu tek adam yönetimi herhalde bu tek kişi için bir adım atar. Atamazsa günü gelince o adımı atarlar."