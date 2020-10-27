CHP’li Özel’den komite eleştirisi: AKP zaman ve ödenek peşinde
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sanayileşme İcra Komitesi’nin kurulmasına ilişkin kararnamenin 18 yıllık AKP iktidarının bu konuda sınıfta kaldığının kanıtı olduğunu belirterek “Kapsamı belirsiz yetkiler yatırımcıyı endişelendiriyor” dedi.
CHP’li Özel, yaptığı açıklamada bir süre önce Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayileşme İcra Komitesi’nin kuruluş kararnamesinde, milli ve yerli sanayileşme hedefiyle yola çıktığının belirtildiğine dikkat çekti. Özel, sanayide ve kamu alımlarında yerli ürün kullanma şartı yerine getirilemediği için komiteye bu görevin verildiğini belirterek “Siz aslında bu komiteyle bunları yapamadığınızı itiraf ediyor, zaten bu iş için görevli kurum ve kurulların yapacağı işi onlara yaptıramadığınızı kabul ediyorsunuz” değerlendirmesinde bulundu. Özel, komite üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Fuat Oktay, Mustafa Varank, Berat Albayrak, Ruhsar Pekcan ve Naci Ağbal olacağına dikkat çekerek “Bu komitenin görevi milli teknoloji hamlesiyle uyumlu biçimde, yerli üretim ve teknolojinin kamu alımlarıyla gelişmesini sağlamak olarak açıklanmış. Oysa bu komitedeki herkesin asli görevleri arasında yerli sanayileşme hamlesine destek olmak bulunuyor. Kamuda bürokrasiyi azaltma hedefiyle yola çıkan AKP, yeni bürokratik yapılanmalar, komiteler, politika kurulları kurarak bürokrasiyi artırıyor. Bu komiteye bütçeden yeni ödenek ayırmak tam bir israftır, iş bilmezliktir” dedi. Özel, yeni kurulan kurulla AKP’nin zaman ve ödenek israfının peşinde olduğuna işaret etti.
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