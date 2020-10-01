CHP'li Özel'den öğrencilere destek

01 Ekim 2020 Perşembe, 20:53

Turgutlu Belediyesi'nin pandemi sebebiyle eğitimlerine evlerinde devam eden öğrencilerin tablet, bilgisayar ve televizyon ihtiyaçlarını karşılamak için başlattığı "Gelecek seninle aydınlansın" projesine Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu tablet bağışında bulundu. Ayrıca kampanyaya CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da tablet bağısında bulundu. Bakırcıoğlu çektiği video ile CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'i kampanyaya davet etti.

Destek çağrısına kayıtsız kalmayan Özel sosyal medya hesabı üzerinden şunları söyleyerek kampanyaya destek oldu:

"Turgutlu Belediye Başkanımız @cetinakinbaskan, Manisa Milletvekillerimiz @BasevirgenBekir, @AVBakirlioglu ’nun çağrıları çok kıymetli. Ben de “Gelecek Seninle Aydınlansın” projesine 8 adet tablet bilgisayar bağışında bulunuyorum.