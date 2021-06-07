CHP'li Özgür Karabat sordu: Kayıp 250 bin kişi nerede?

07 Haziran 2021 Pazartesi, 09:16

CHP'li Karabat, yaptığı açıklamada TÜİK'in son açıkladığı nüfus verileri ile bir önceki yıl açıklanan farka dikkat çekti. Ülke nüfusunda bu sene ciddi bir düşüş olduğunu belirten Karabat, “Yıllık nüfus artış hızı 2019 yılında binde 13,9 iken, 2020 yılında binde 5,5’e düşmüş. Bu düşüş hayatın olağan akışına aykırı. 2015 yılından bu yana nüfus artış oranları incelediğinde 2020 yılındaki %5.5'lik oranın diğer yılların üçte birine denk geldiğini görebiliriz. TÜİK verilerinde 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi' sonuçlarına göre, 2020 yılı sonunda Türkiye nüfusu 31 Aralık 2020 itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişi. Bu rakam 31 Aralık 2019 tarihinde 83 milyon 154 bin 997 kişiydi. Türkiye’nin nüfusunun bir yılda sadece 459 bin 365 kişi artmış olması geçmiş yılların verileri ile örtüşüyor" açıklaması yaptı.

"NÜFUS ARTIŞININ BU KADAR AZ OLMASININ SEBEBİ NE?"

Nüfus artışındaki bu düşüşün bir kaç sebebi olabileceğini belirten Karabat: Türkiye nüfusunun bu kadar az artmasını birkaç maddede yorumlayabiliriz. Doğumlar beklenmedik miktarda azalmış olabilir, ölümler beklenmedik miktarda artmış olabilir ya da işsizlikle boğuşan vatandaşlar görülmemiş miktarda yurt dışına göç etmiş olabilir" dedi.

TÜİK'in açıkladığı doğum istatistiklerine de değinen Karabat, "2015 yılından bu yana doğum oranlarını incelediğimizde ciddi bir sapma görmüyoruz. Doğum oranları 2015 yılında %17 iken kademeli bir şekilde her yıl bir puan düşerek en son 2020 yılında %13.3'e gerilemiş. Bu düşüşün altında yatan sebebi evlilik oranlarının düşmesine de bağlayabiliriz. Geçim derdinde olan vatandaşlar evlenip yuva kuracak maddi gücü kendilerinde bulamadıkları için o sorumluluğun altına giremiyorlar.

"250 BİN KİŞİ SORUSUNUN YANITLARI ARASINDA YER ALMIYOR"



Sonuç olarak doğum oranları arasındaki fark bu kayıp yaklaşık 250 bin kişi sorusunun yanıtları arasında yer almıyor. Geriye iki olasılık kalıyor ya ölümler ciddi bir şekilde arttı ya da Türkiye beklenmedik miktarda göç verdi. Eğer göç verdiysek ve bu göç edenler bizim geleceğimiz olan gençlerimiz ise durumun ne kadar vahim olduğunu söylemeye gereke yok.” ifadelerini kullandı

HENÜZ 2020 YILI İÇİN ÖLÜM VE ÖLÜM SEBEBİ İSTATİSTİKLERİ YAYIMLANMADI

TÜİK'in henüz 2020 yılı için ölüm ve ölüm sebepleri istatistiğini yayımlamadığını söyleyen Karabat sözlerine şöyle devam etti: TÜİK 2020 yılı için henüz ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini yayınlamadı. Elimizde en son 2019 yılı istatistikleri var. 2020 yılı başında Türkiye nüfusunu biliyoruz: 83.154.997 kişiydik. 2020 sonu Türkiye Nüfusu da 83.614.362, nüfusun sadece 459.365 kişi arttığını da biliyoruz. 2020 yılında 1.112.859 canlı doğum gerçekleştiğini ve Türkiye nüfusuna eklendiğini de bilinen bir gerçek. Şimdi bu rakamlara baktığımızda Türkiye nüfusunda 653 bin 494 bireyin eksik olduğu görülüyor.

O zaman şu soruları muhataplarına sormak gerek:

- Bir önceki yılda gerçekleşen ölüm sayısına göre 218 bin kişilik farkın kaynağı ne?

- Bu fark ölüm artışlarından kaynaklanıyorsa kim, neden öldü? Göçten kaynaklanıyorsa kim, neden Türkiye’yi terk etti?

- Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Ocak 2021'de açıklanan son resmi verilere göre, Türkiye’de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 22 bin 981 kişi, acaba bu fark gizlenen Covid ölümlerinden mi kaynaklanıyor? Yanıtı hangi soruda bulursak bulalım, ortada ciddi bir sorun olduğu gerçeği değişmiyor.

Ya 250 bine yakın vatandaşımız çeşitli sebeplerden hayatını kaybetti, ya da ülkemizden ümidini kestikleri için yurt dışına göç etti.