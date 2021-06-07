Şanlıurfa TMO’da yolsuzluk iddiası! 4 kişi tutuklandı
Suriye’den alınan arpa ve buğdayın Şanlıurfa TMO depolarına girmediği tespit edildi. 70 milyonluk yolsuzluk ortaya çıktı.
Şanlıurfa Toprak Mahsulleri Ofisi’nde (TMO) Suriye’den Türkiye’ye arpa, buğday alındığı fakat bu mahsüllerin TMO’nun depolarına girmediği ve 70 milyonun üstünde bir yolsuzluk olduğu iddia edildi.
Bu konuya ilişkin açılan dava kapsamında eski AKP Milletvekili Mazhar Bağlı’nın kardeşi TMO Şanlıurfa Şubesi Müdür Yardımcısı Abdurrahman Bağlı tutuklandı.
DÖRT KİŞİYE TUTUKLAMA
Şanlıurfa Toprak Mahsulleri Ofisi’nde (TMO) yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin TMO Şanlıurfa Şubesi Müdür Yardımcısı Abdurrahman Bağlı’nın aralarında olduğu 10’u aşkın kişi 7 Nisan’da gözaltına alındı.
Dört gün süren gözaltının ardından Bağlı’nın da aralarında bulunduğu dört kişi Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından “rüşvet almak ve vermek”, “ihaleye fesat karıştırmak”, “kamuyu zarara uğratmak” suçunu işledikleri iddiasıyla tutuklandı.
Şanlıurfa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne Bağlı ve 10’u aşkın kişi hakkında aynı suçlamaları işledikleri iddiasıyla dava açıldı. Delil olarak ihbarlar ve telefon konuşmalarının gösterildiği iddianamede Bağlı, yedi ihaleye fesat karıştırmakla suçlandı. Beş ihalenin Ortadoğu Nakliyat isimli firma tarafından alındığının belirtildiği iddianamede kamunun zarara uğratıldığı bilgisi yer aldı.
Ayrıca TMO Şanlıurfa Şubesi’nde gerçekleşen bu yolsuzluğa birçok milletvekili ve bürokratın isminin karıştığı da iddia edildi. Telefon ile ulaştığımız TMO Şanlıurfa Şube Müdürü Deniz Özoğul ise yolsuzluk iddialarına ilişkin konuşma yetkisinin olmadığını söyledi. Şu an tutuklu bulunan TMO Şanlıurfa Şubesi Müdür Yardımcısı Abdurrahman Bağlı, eski AKP Şanlıurfa Milletvekili Mazhar Bağlı’nın kardeşi. Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atanan ve yaklaşık bir ay önce Bakanlık Müşaviri yapılan Mehmet Selim Bağlı’nın amcasının oğlu.
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