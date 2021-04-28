CHP'li Özgür Özel: 17 günlük alkol satış yasağı geri alınmalı, aksi teokratik yönetimin itirafıdır

28 Nisan 2021 Çarşamba, 09:58

CHP Grup Başkanvekili Özel, alınan alkol satışı yasağının dine dayalı yönetim biçiminin bir itirafı olabileceğini aktardı. Kararın geri alınması için çağrı yapan Özel, "Aksi hukuk devletinin terki, teokratik yönetimin itirafıdır" dedi. Özel açıklamasında, "Yıllardır kimsenin yaşam biçimine karışmıyoruz yalanı atanlar pandemiyi fırsat bilip 17 günlük alkol satış yasağı getirdi. Bu karar Anayasayı ihlal, kişisel hak ve özgürlüklere siyasi müdahaledir" ifadelerine yer verdi.

Türkiye’de 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00 ile 17 Mayıs 2021 Pazartesi saat 05.00 arasında, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında "tam kapanma" adı verilen kısıtlamalar devreye girecek. Bu kısıtlamalar sırasında içki satışı olmayacağı yönündeki iddialar sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

BBC Türkçe'nin ulaştığı bir İçişleri Bakanlığı yetkilisi, son yayımlanan bakanlık genelgesiyle ilgili olarak 'Sık Sorulan Sorular' başlıklı bilgilendirici bir metin hazırlandığı bilgisini paylaştı. İçişleri Bakanlığı'nın söz konusu iddialarla ilgili resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş ise “kesinleşmiş bir karar yok” açıklaması yaptı. BBC Türkçe’nin de ulaştığı Aybaş, içki satışlarının yasaklanmasına ilişkin herhangi bir bilginin İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer almadığını, ancak geçmişte olduğu gibi yasağın mülki amirler tarafından uygulanabileceğini söyledi.