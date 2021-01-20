CHP'li Özgür Özel Covid-19 aşısı oldu

20 Ocak 2021 Çarşamba, 16:50

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel aşı oldu. Özgür Özel, sırasının geldiğini ifade ederek aşı olduğunu duyurdu. Özel mesajında, "Sıram geldi Covid-19 aşımı oldum. Sırası gelen herkesin tereddütsüz aşı olmasını bir kez daha öneriyorum. En büyük kaygım yeterli dozda aşının hala daha tedarik edilememiş olması. Bu kabusun bitmesi ancak yaygın aşılama ile mümkün" ifadelerine yer verdi.