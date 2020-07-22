CHP'li Özgür Özel: Erdoğan ilk kez başkanlık sisteminin yürümediğini söyledi

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 12:07

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada çarpıcı ifadelere yer verdi.

Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ikinci yılı nedeniyle yaptığı değerlendirme konuşmasını anımsatarak şöyle dedi:

"İlk kez Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürümediğini, revizyona, reforma muhtaç olduğunu, daha iyisi bulunursa da ona açık olduklarını söyledi. Bu, bizi haklı çıkarması açısından, bizim açımızdan gurur kaynağı ama Türkiye’ye kaybettirdiğiniz yıllar, zaman, emek ve kaynak açısından sizin için son derece sorunlu bir alan."

"TEPEDEN BAKAN BİR ANLAYIŞ"

Özel şöyle devam etti:

"Bugün 2 yıllık değerlendirmeyi yapan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk kez 'Getirdiğimiz sistem en mükemmelidir diye düşünmüyoruz. Daha iyisi olursa icraatımızda siyasetimizde buna açıktır' dedi.

Sistem yürümüyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi dediğiniz 16 Nisan rejime kasteden Anayasa değişikliğinden sonra 24 Haziran'da hayata geçen bu sistem, bakanları sorgulayamamasıyla, sözlü sorularda hiç değilse salı günü yürütmeyle yasama arasındaki temasın sağlanamamasıyla, sizden önceki hükümetlerin yüzde 86 oranında cevapladığı yazılı soru önergelerini gerçekte yüzde 4,5 süresi içinde, şeklen yüzde 10 ile cevaplamasıyla, milleti, milletin temsilcilerini ciddiye almayan tepeden bakan bir anlayışla gitmeye çalışıyor.

"BİZİM AÇIMIZDAN GURUR KAYNAĞI AMA..."

Ve ilk kez bugün Recep Tayyip Erdoğan bu sisteminin yürümediğini, revizyona, reforma muhtaç olduğunu, daha iyisi bulunursa da ona açık olduklarını söyledi. Bu, bizi haklı çıkarması açısından, bizim açımızdan gurur kaynağı ama Türkiye’ye kaybettirdiğiniz yıllar, zaman, emek ve kaynak açısından sizin için son derece sorunlu bir alan.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci yılı nedeniyle dün Beştepe’de değerlendirmelerde bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tabii bu yönetim sistemi, gerek ve ihtiyaç duyulduğunda her türlü değişikliğin süratle yapılabilmesine imkân sağlayan dinamik bir sistemdir. Hayatımızın hiçbir döneminde olmadığı gibi şimdi de, ‘Biz yaptık öyleyse en doğrusu budur' gibi bir inatlaşmaya girmiyoruz. Daha iyisini, daha efdalini, daha güzelini bulduğumuzda her türlü değişime gönlümüz de, siyasetimiz de açıktır” demişti.