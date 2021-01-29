Özgür Özel'den CHP'den istifa eden 3 milletvekili hakkında açıklama

29 Ocak 2021 Cuma, 18:32

CHP yönetimi ve politikalarını eleştiren İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel partilerinden istifa etti.

İstifaların ardından açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Gelinen bu noktada bizler CHP'lilerin memnuniyet duymadıklarını hissediyoruz. Çok açık olarak söylemek gerekirse CHP Kuvayi Milliye'den kökünü alan, milli mücadelenin kuruluşu, kurtuluşun partisidir. O günden bugüne çizgisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bir başka oluşuma katılmak için yapılan kişisel tercihler, düne kadar görev yapılan, üyesi olunan siyasi partiye ve onun mücadelesine zarar vermeye çalışan ifadeleri üzülerek takip ettik" dedi.

Özel açıklamasında, "Bir başka parti ya da oluşuma katılmak için yapılan kişisel tercihler, geleceğe dönük kişisel ikbal talepleri. Düne kadar üyesi olunan bir siyasi partiye ve onun mücadelesine olanca zararı vererek ayrılmaya dönüşen ifadeleri üzülerek takip ettik" ifadelerini kullandı.



Berat Albayrak'ın istifasını uzun süre vermeyen kanallara da tepki gösteren Özel, "Bugün yaşananların saray tarafından nasıl takip edildiğini görüyoruz. Bir bakanın istifasını alt yazıda vermeyen kanalların vekillerin istifasını nasıl canlı verdiğini gördük ve not aldık" dedi.

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İçinde bulunduğumuz tek adam rejiminin zulmü, baskısı, yarattığı yoksulluk, yoksunluk ve güvencesizlik ortamında yapılacak ilk seçimlerde bu rejimin mağdurlarının, yeniden demokrasiyle birlikte yeniden kurulacak toplumsal barışla birlikte, huzur ortamıyla birlikte geleceğin kendileri, çocukları için çok daha iyi olmasını bekleyen çok sayıda insanı, vatandaşımızı rahatsız eden, huzursuz eden beyanlar ve ifadeler duyduk.

Sürecin başından sonuna kadar takip etmiş CHP Grup Başkanvekili olarak, sayın genel başkanımız bu süreçte sabırlı ve toleranslı iyi niyet göstermiş. Kendisine mektup yazıldığını, birtakım taleplerini iletildiği süreçte kapının kendilerine açık olduğunu, CHP'de gene başkanla yapılacak her türlü görüşmede böyle bir talebin karşılanacağı söylenmiştir.

Gelinen bu noktadan bizler CHP'lilerin memnuniyet duymadıklarını görüyoruz, hissediyoruz. CHP Kuva-yi Milliye'den kökünü alan, CHP Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyetlerinden kökünü alan, kurtuluşun ve kuruluşun partisidir. O günden bugüne de çizgisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

"CHP'NİN PROGRAMI DEĞİŞMEMİŞTİR"

Geçmişte yaşadığımız kumpas davalarında asker, sivil yurtseverlerin mahkemelerde, cezaevlerinde 1 dakika bile yanından ayrılmayan CHP'nin ne genel başkanı, ne kararlılığı, ne programı değişmemiştir.

Bir başka parti ya da oluşuma katılmak için yapılan kişisel tercihler, geleceğe dönük kişisel ikbal talepleri. Düne kadar üyesi olunan bir siyasi partiye ve onun mücadelesine olanca zararı vererek ayrılmaya dönüşen ifadeleri üzülerek takip ettik.

CHP 100 yılı aşkın süreçte yolundan dönmedi, dönmeyecektir. Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının toplumsal huzuru ve barışı için, daha iyi gelecek, yoksulluktan kurtulmak için yürüdüğü yoldan dönmeyecektir. Bu yolda dün olduğumuzdan bugün daha kararlıyız. Bugün yaşananların saray tarafından, bugün yaşananların tek adam rejiminin devamı için her şeyi göze alanlar tarafından nasıl takip edildiğini dikkatle takip ediyoruz.

Bir bakanın istifasının 22 saat altyazıda dahi vermeyen kanalların, milletvekillerin istifasının canlı yayında yayınlıyor olmasının bir anlamı vardır. Bunu vatandaşlarımız yakından takip etmiştir. Biz de bunu yakından takip ettik ve not ettik.

"SARAY OPERASYONU CHP'Yİ YOLUNDAN DÖNDÜREMEYECEKTİR"

CHP tüm eleştirileri, parti içinde özgürce yapıldığı, tartışıldığı bir kişinin değil, partinin milletvekillerinin, PM üyelerinin söz sahibi olduğu partidir. Mustafa Kemal'in gösterdiği çağdaş uygarlığı hedefine yürüyecektir. Saray operasyonları CHP'yi yolundan döndüremeyecektir. Hep birlikte kararlılıkla iktidara doğru yürüyeceğiz.

Kendilerinin genel başkanımızla yaptığı toplantılarda, gerekse bizimle yaptığı görüşmelerde ortaya koyduğu ifadelerine karşı gerek genel başkanımız ve gerek bizlerce son derece olumlu bir süreci yaşadık. Bundan sonra bu işin buraya gelmiş olması arkadaşlarımızın kendi tercihidir. CHP iktidara doğru yürümeye, saray ve tek adam rejimine karşı kendi yolunda yürümeye devam edecektir.

"ÇINAR'IN YAPRAKLARI DÖKÜLEBİLİR AMA KÖKLERİ SAĞLAMDIR"

İlk günden beri kapı hep sonuna kadar açıktı. Son ana kadar diyalog yollarının sürmesi için elimizden geleni yaptık. Sonucun böyle olmaması için gayret ettik. Böyle bir sonucun ortaya çıkmasından memnun olmamak mümkün değil. CHP koca çınarından yaprak dökümü olabilir ama dalları sağlamdır, kökleri sağlamdır."