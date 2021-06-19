CHP'li Özkan: Korkunç bir olay...

19 Haziran 2021 Cumartesi, 14:27

HDP İzmir İl Başkanlığı'na düzenlenen silahlı saldırı sonucu Deniz Poyraz isimli parti çalışanı yaşamını yitirdi.

Saldırının ardından CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP İzmir milletvekilleri Bedri Serter, Tacettin Bayır ile CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'den oluşan heyet, dün HDP İzmir İl Başkanalığı'nda HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile partililere başsağlığı ziyaretinde bulundu.

"TARİHİN KANLI, KARANLIK SAYFALARINDA YOK OLUP GİDECEKLER"

Taziye ziyaretinin ardından CHP Milletvekili Tuncay Özkan, ARTI TV'ye yaptığı açıklamada HDP İzmir İl Başkanlığı'na düzenlenen silahlı saldırının demokrasiye, birlikteliğe, birlikte yaşama kültürüne, cumhuriyet ve vatana karşı bir saldırı olduğunu ifade ederek,

"Bir siyasi kurumun basılıp içinde bir çalışanın katledilmesi çok korkunç bir olay. Bunun provokasyona dönüşmesini bekleyenler var. Bu da çok korkunç bir olay. Ama biz hep birlikte kardeşimiz Deniz Poyraz'ın anısına, özgürlükle, barışla birleştirerek daha çok etle tırnak gibi birbirimize sarılarak ülkemizin geleceğini, insanlarımızın birlikte yaşama kültürünü barışı, demokrasiyi ve cumhuriyeti savunmaya devam edeceğiz. Çürüdüler, bir leş kokuyor her taraf. Onu kanla örtmeye çalışanlara şunu söylemek istiyorum, bunu başaramayacaklar. Çürüyen her şey düşer, onlar da düşecekler ve tarihin kanlı, karanlık sayfalarında yok olup gidecekler" dedi.

"HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALACAK"



Son dönemde siyasilere, gazetecilere yönelik saldırılara ilişkin Özkan, "Bundan beslenmek isteyen, bunu amaçlayanlar var ama hevesleri kursaklarında kalacak. Barışla, barış, demokrasi, cumhuriyet için, vatanımızı savunmak için hep beraber el ele, gönül gönüle, omuz omuza mücadele ederek sağlanacak. Pek çok şey yapmak istiyorlar.

Sokaklardaki siyasi, kurumsal çürümüşlük kokusunu, sokaklardan akan kirini kapatmak için tam da gözyaşını istiyorlar. Bunlara bu fırsatı tanımamak lazım. Biz demokrasi istiyoruz, şimdi diyoruz. Pek çok şehit vermemizi engellemez demokrasi yolunda, pek çok olayla, vahşetle karşı karşıya kalabiliriz. Ama bu bizi yıldırmamalı. Cumhuriyetimizi mutlaka demokrasi ile taçlandırıp el ele, gönül gönüle, özgürce, bütün düşüncelerin kardeşçe yaşayacağı bir Türkiye'yi inşa etmek zorundayız" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN BİR SALDIRI KARŞISINDA VEYA BİR MUTLULUK ANINDA BİRLİKTE OLMAYI BAŞARABİLMEKTİR"

Özkan, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın siyasi liderlere bir araya gelme çağrısına ilişkin yöneltilen soruya, "Dün Genel Başkanımız bu konuda bir açıklama yaptı. Gereken her şey söylendi zannediyorum. Burada önemli olan şey bir saldırı karşısında veya bir mutluluk anında birlikte olmayı başarabilmektir. Biz şu anda bu acıyı paylaşıyoruz. Yarın Türkiye'nin, cumhuriyetimizin, demokrasi ile taçlandığı güzel günleri de paylaşacağız. O gün, Deniz Poyraz kardeşim gibi pek çok masum insanın anılarını yad etmeye devam edeceğiz" yanıtını verdi.

"BİR YAŞAM KADAR DEĞERLİ HİÇBİR ŞEY YOK"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, sosyal medya hesabı üzerinden saldırıya ilişkin CHP ve HDP'lilere "bildiklerini anlatmalarına" yönelik çağrısına CHP'li Özkan, "Bizim bu olayla ilgili bildiğimiz bir şey yok. Biz yaşadığımız acıyla ilgili olarak yan yana geliyoruz. Bu olayın, bundan sonra olabilecek diğer olayların da takipçisi olacağız. Bizim görevimiz, ödevimiz bu.

Bir yaşam kadar değerli hiçbir şey yok. Deniz kardeşim, keşke şu anda yaşıyor olabilseydi. Bu çok önemli bir şey. Yaşamı, insanı, vicdanı savunmak çok önemli. Ayrım gözetmeden bütün partilerdeki vicdanlı insanların da bunu yapması gerektiğine inanıyorum" diye karşılık verdi.