HDP İzmir il binasına saldırının hemen öncesi ortaya çıktı
Saldırgan O.G.'nin, HDP İl Başkanlığına girme anı görüntüleri ortaya çıktı.
İzmir’de HDP İl Başkanlığına yönelik yapılan ve Deniz Poyraz'ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırının öncesine dair paylaşıldı.
Saldırgan O.G.'nin, HDP İl Başkanlığına girme anı görüntüleri ortaya çıktı. O.G.'nin ticari taksiden elinde büyük çantayla indiğinin görüldü.
İşte o anlar:
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