HDP İzmir il binasına saldırının hemen öncesi ortaya çıktı

Saldırgan O.G.'nin, HDP İl Başkanlığına girme anı görüntüleri ortaya çıktı.

İHA
17 Haziran 2021 Perşembe, 21:02
HDP İzmir il binasına saldırının hemen öncesi ortaya çıktı
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İzmir’de HDP İl Başkanlığına yönelik yapılan ve Deniz Poyraz'ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırının öncesine dair paylaşıldı.

Saldırgan O.G.'nin, HDP İl Başkanlığına girme anı görüntüleri ortaya çıktı. O.G.'nin ticari taksiden elinde büyük çantayla indiğinin görüldü.

İşte o anlar:


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