CHP'li Özkan paylaştı: Bir yurttaş, "lanet olsun böyle düzene" diyerek çöp konteynerini tekmeledi

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, bir yurttaşın "Lanet olsun böyle düzene. Lanet olsun, lanet olsun" diyerek çöp konteynerini tekmeleyip isyan ettiği görüntüleri "Yorumsuz. Sıradan bir vatandaşın durumu" notuyla paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
21 Aralık 2020 Pazartesi, 20:42
CHP'li Özkan paylaştı: Bir yurttaş,
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CHP'li Özkan, bir yurttaşın yolda yürürken isyan ettiği anların görüntülerini paylaştı. "Lanet olsun böyle düzene" diye bağıran yurttaş, daha sonra yol üzerindeki çöp konteynerini tekmeledi. Özkan, isyan eden yurttaşın görüntülerini, "Yorumsuz. Sıradan bir vatandaşın durumu" diyerek paylaştı. 


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