CHP'li Özkan paylaştı: Bir yurttaş, "lanet olsun böyle düzene" diyerek çöp konteynerini tekmeledi

21 Aralık 2020 Pazartesi, 20:42

CHP'li Özkan, bir yurttaşın yolda yürürken isyan ettiği anların görüntülerini paylaştı. "Lanet olsun böyle düzene" diye bağıran yurttaş, daha sonra yol üzerindeki çöp konteynerini tekmeledi. Özkan, isyan eden yurttaşın görüntülerini, "Yorumsuz. Sıradan bir vatandaşın durumu" diyerek paylaştı.