CHP'li Özkoç: "Sen hep müteahhitleri mi düşünmek zorundasın"

30 Haziran 2021 Çarşamba, 16:04

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Özkoç, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özkoç konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sert sözlerle eleştirdi.

Engin Özkoç, “Kanal İstanbul çok konuşuluyor. CHP lideri ‘nerede yolsuzluk, usulsüzlük, beşli çeteye, yandaşlara peşkeş çekiliyorsa, biz onları çalıştırmayacağız, milletin parasını söke söke alacağız’ dedi. Sen de ‘ben milletin hakkını değil ama yandaşın Katarlıların hakkını milletin parasından söke söke alacağım' dedin. Yazıklar olsun sana. Gerçekten yazıklar olsun. Bir insan kendi milletini düşünmez mi? Sen hep müteahhitleri mi düşünmek zorundasın” dedi.

Özkoç’un konuşmasından satır başları şöyle:

"Çok zor şartlarda yaşayan vatandaşlarımız, geçinemeyen esnafımız, çiftçimiz, alın teri ile para kazanan insanlarımız boşuna uğraşıyorsunuz. Para nasıl kazanılır Ethem Sancak’tan öğreneceksiniz. Ethem Sancak ‘siz de akıllı olun, benim gibi kazanın’ dedi. Recep Tayyip Erdoğan Tank Palet’i açıklayacakmış. Geldiğimiz zaman bize de anlatsın. Hiç mi yüzünüz kızarmıyor? Ethem Sancak açık açık ifade etti, ‘benim 5 kuruş param yoktu, BMC’yi 751 milyon liraya aldım’ dedi. Katarlılara 120 milyon dolar hisse sattı. TMSF’den bedavaya alıyor, Katarlılara satıyor. 2 bin lira 2 bin 800 lirayla yaşamaya devam... Ektiği ürünün karşılığını alamayan insanlar çile çekmeye devam. Ethem Sancaklar varken arka çıkan Erdoğanlar varken siz ‘oh’ diye nefes alamayacaksınız. 30 ay geçti üzerinden ne tank var ne fabrikası var. Ethem Sancak için yeter mi? Ortadan kayboldu, milletin gözünün içine baka baka ‘akıllı olun para kazanın’ dedi. Recep Tayyip Erdoğan yarın gelecek, anlatacak. Katarlılara ait olan yerin Katarlılara ait olmadığını söyleyecek. Gerçekten biraz dürüstlükten yana, millete yalan söylememekten yana ufacık cesaret varsa yüz yüze gelelim. Cuma namazını kıldıktan sonra fabrikaya gerçekleri saptırmaya, milleti kandırmaya gitme. Başka şirket aldı ama Katar orada olmaya devam ediyor. Ethem Sancak nerede? Yok. Milletin 300 milyon doları nerede? Ethem Sancak’ın cebinde. Basın mensupları araştırsın, o paralar bir kişiye mi gidiyor yoksa paylaştırılıyor mu?

ADALET YOKSA ÇOCUK İSTİSMARI DEVAM EDER

Bu düzen öyle bir kurulmuş ki kadının yaşama hakkı yok. Recep Akdağ geldi, bizimle görüşme yaptı, ‘kadına şiddete karşı ne gerekiyorsa yapacağız’ dedi. O günden beri ses yok. Kadın şiddeti, çocuk istismarı devam etti mi, eti? Elmalı’da bir dava görülüyor. Üvey baba ve anneden şüpheleniliyor. Çocuklar resimle anlatmış, hâkim serbest bırakmış. O çocuklar toplumda sağlıklı bireyler olarak dolaşabilecek mi? Adalet yoksa çocuk istismarı devam eder, kara para devam eder, kan, şiddet, uyuşturucu devam eder.

MECLİS’İ ALET EDEREK MEŞRULAŞTIRMAYA KALKMA

Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi yayınlanmış. Asıl faizciler bunlar. Gerçek işsizlik 10 milyonu aşmış. Devletin iç ve dış borçları atmış. Vatandaşın bankalara olan borcu atmış. Açlık sınırı yüzde 65 artmış. Ekmek fiyatları almış başını gitmiş. ‘Halk ekmek kuralım’ diyoruz engelliyor. ‘Aş evleri kuralım’ diyoruz engelliyor. Bir yılda Saray’a sadece mutfak harcaması için 3 milyar lira bütçe oluşturulmuş. Tasarruf Genelgesi’nde kreş yapılması yasaklanmış. Neresi muaf? Cumhurbaşkanlığı ve Meclis. Biz milletvekilleri olarak tamamına uyacağız ama Saray’ın tasarruf gerekçesinde muafıyla ilgili Meclis’i alet ederek meşrulaştırmaya kalkma. Hazinede para yok, milleti yıldıracaksın ama ‘saraya dokunmayın’ diyeceksin. Milletin itibarı yerle bir senin, ailenin, yandaşlarının, ‘Beşli Çete’nin yaşam tarzı devam edecek.

Daha ne yapacak Recep Tayyip Erdoğan? ‘Paraları sıfırla’ demedi mi? Açlık yoksulluk içinde olan insanlar ‘o iyi yaşasın’ dedi. Sen hiç mi utanmıyorsun? ‘Ben Saray’da refah içinde yaşayacağım’ diyorsun. Allah’tan da mı korkmuyorsun. Ethem Sancak’ı ne yapacaksın? Ruhsar Pekcan’ı ne yapacaksın? 10 bin dolar alan o vekili ne yapacaksın? Neden kör kameralara konuşuyorsun?

YAZIKLAR OLSUN

Kanal İstanbul çok konuşuluyor. CHP lideri ‘nerede yolsuzluk, usulsüzlük, ‘Beşli Çete’ye, yandaşlara peşkeş çekiliyorsa, biz onları çalıştırmayacağız, milletin parasını söke söke alacağız’ dedi. Sen de dedin ki ‘ben milletin hakkını değil ama yandaşın Katarlıların hakkını milletin parasından söke söke alacağım' dedin. Yazıklar olsun sana. Gerçekten yazıklar olsun. Bir insan kendi milletini düşünmez mi? Sen hep müteahhitleri mi düşünmek zorundasın? Hep Ethem Sancak gibi adamları mı düşünmek zorundasın? Hep uluslararası mafyayı mı düşünmek zorundasın. Uyuşturucu baronlarını mı düşünmek zorundasın? Milletin hakkını hukukunu hiç düşünmeyecek misin? Milletin karşısında hesap vermiyorsun, Allah’a hesap vermekten de mi hiç korkmuyorsun? Bunu nasıl yapıyorsun? Ne söyleyerek millete inandırmaya çalışıyorsun?

KARA PARAYA DEFALARCA AF ÇIKTI

Kara para, AKP 2008'den beri defalarca af çıkardı. Servet affı, defalarca çıkarıyorsun? Kimin serveti? Vatandaş ayda 2800 TL para alıyor vatandaşı mı affediyorsun burada? Esnafın serveti ile mi ilgili? Çiftçinin serveti ile mi ilgili? Hayır yüzde 1’inin, uyuşturucu baronlarının, kara para aklayanların servetiyle ilgili. Benim vatandaşımda böyle bir servet yok. Yarın Arifiye'ye (Sakarya) gelecekmişsin, ben de oradayım. İnşallah karşı karşıya geliriz. Helikopterlerin, binlerce korumaların önümü kesmezlerse, inşallah orada yüz yüze geliriz. Gözümün içine baka baka ‘Ben cumhurbaşkanıyım, sen milletvekilisin, benim muhatabım Kemal Kılıçdaroğlu’dur’ dersen, gerçi o seni muhatap alır mı bilmiyorum. Defalarca söyledi istediğin TV Programında şu Tank Palet olayını bir de bizim gözümüzün içine baka baka bir kere de bize anlat. 'Allah sonumuzu hayreylesin, at izi it izine karıştı' diyen damadın sesi kulaklarımda çınlıyor.”

“HAKİM VİCDANI DENİLEN BİR OLAY VARDIR”

Elmalı davası bağlamında yargı paketinde yer alan katalog suçlarda ‘somut delil’ aranmaması şartının değerlendirilmesi istenen Özkoç, “Ne kadar yasaları yaparsak yapalım hakimler, o yasalara karşılığı budur diye bir şey yapamazlar. O yüzden hâkim vicdanı denilen bir olay vardır. Her zaman somut deliller karşınızda olmayabilir. Siz hâkim olsanız, psikiyatristlerin çocukların resmiyle ilgili ve çocuklar resimle anlatsalar, bunu yapan yakınlarıysa neyle somut delil bulacaksınız. Elinizdeki somut deliller ve vicdanınızla harekete geçersiniz” dedi.