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'İNADINA YAPACAĞIZ'

Erdoğan, ‘‘Beğenmiyorlar ya, engellemeye çalışıyorlar ya. Kanal İstanbul projemizin etüt kapsamında yer alan tüm teknik çalışmalar tamamlandı, diğer adımlar için de gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Onlara rağmen Kanal İstanbul'u yapacağız. İnadına yapacağız. Kanal İstanbul'la İstanbul nasıl güzelleşecek? Nasıl bir başka şehir olacak, bunu da görecekler. Buna da alışacaklar’’ demişti.