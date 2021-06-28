<p>MetroPOLL Araştırma'nın son anketi yayımlandı. Ankete göre, 'Kanal İstanbul'un yapılmasını yurttaşlar doğru bulmuyor.</p>
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MetroPOLL Araştırma'nın son anketi yayımlandı. Ankete göre, 'Kanal İstanbul'un yapılmasını yurttaşlar doğru bulmuyor.

<p>MetroPOLL Araştırma, geçtiğimiz günlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temelinin atıldığı 'Kanal İstanbul' projesiyle ilgili yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı.&nbsp;</p>
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MetroPOLL Araştırma, geçtiğimiz günlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temelinin atıldığı 'Kanal İstanbul' projesiyle ilgili yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı. 

<p>'Kanal İstanbul' anket sonuçlarına göre, "Kanal İstanbul'un yapılmasını doğru bulmuyorum" diyenlerin oranı yüzde 48,6 oldu. Projenin yapılmasını doğru bulduğunu söyleyenleri ise yüzde 37,6'lık kesim oluştururken, "Fikrim ya da yanıtım yok" diyenlerin oranı da yüzde 13,8 oldu.&nbsp;</p>
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'Kanal İstanbul' anket sonuçlarına göre, "Kanal İstanbul'un yapılmasını doğru bulmuyorum" diyenlerin oranı yüzde 48,6 oldu. Projenin yapılmasını doğru bulduğunu söyleyenleri ise yüzde 37,6'lık kesim oluştururken, "Fikrim ya da yanıtım yok" diyenlerin oranı da yüzde 13,8 oldu. 

<p>Parti bazında bakıldığında ise AKP'nin yüzde 13,2'si, MHP'nin de yüzde 36,8'i, Kanal İstanbul'un yapılmasını doğru bulmadığını belirtti.</p>
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Parti bazında bakıldığında ise AKP'nin yüzde 13,2'si, MHP'nin de yüzde 36,8'i, Kanal İstanbul'un yapılmasını doğru bulmadığını belirtti.

<p><strong>'İNADINA YAPACAĞIZ'</strong></p><p>Erdoğan, ‘‘Beğenmiyorlar ya, engellemeye çalışıyorlar ya. Kanal İstanbul projemizin etüt kapsamında yer alan tüm teknik çalışmalar tamamlandı, diğer adımlar için de gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Onlara rağmen Kanal İstanbul'u yapacağız. İnadına yapacağız. Kanal İstanbul'la İstanbul nasıl güzelleşecek? Nasıl bir başka şehir olacak, bunu da görecekler. Buna da alışacaklar’’ demişti.</p>
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'İNADINA YAPACAĞIZ'

Erdoğan, ‘‘Beğenmiyorlar ya, engellemeye çalışıyorlar ya. Kanal İstanbul projemizin etüt kapsamında yer alan tüm teknik çalışmalar tamamlandı, diğer adımlar için de gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Onlara rağmen Kanal İstanbul'u yapacağız. İnadına yapacağız. Kanal İstanbul'la İstanbul nasıl güzelleşecek? Nasıl bir başka şehir olacak, bunu da görecekler. Buna da alışacaklar’’ demişti.

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