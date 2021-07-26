CHP'li Özkoç ve Ceylan, Türkiye'nin dış politikasını değerlendirdi

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

CHP, Türkiye, Afganistan’daki Kâbil Havalimanı’na asker gönderme hazırlığındayken ABD’nin Yunanistan’ın Dedeağaç bölgesinde yaptığı askeri yığınağa karşı, iktidara “zikzaklı ve basiretsiz dış politikayı terk edin” ve “Ortadoğu’da yaşananlardan ders çıkarın” çağrısında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AKP’nin iktidarı boyunca, ABD gibi emperyalist ülkelerin, yaptıkları işgallerden kendilerine pay verecekleri düşüncesiyle ABD’nin yanında yer almaya çalıştığını söyledi. Özkoç, emperyalist ülkelerin kendi pazarlarını genişletebilmek için stratejiler geliştirdiğini kaydederek “Ortadoğu’da yaşanan da bir ekonomik savaştı. Bir düşman yaratıldı ve operasyon bunun üzerinden yürütüldü. Şimdi Türkiye üzerinde de oyunlar oynanmaya çalışılıyor. Fakat iktidar hâlâ akıllanmamış. Afganistan’da, ‘Amerika çıktıktan sonra onların bekçiliğini yapabilir miyiz?’ diye onlara teklif götürüyor” ifadelerini kullandı. “Bu yığınak iki ülkenin de Türkiye’ye yönelik hesapları için yapılıyor’’ diyen Özkoç, “Dış politikadaki zikzaklar Türkiye’nin dış politikadaki duruşuna karşı güveni yok etmiş vaziyette. Ortadoğu ve Avrupa’daki komşuları artık Türkiye’ye güvenmiyor. Afganistan, Suriye başta olmak üzere dünyanın diğer ülkelerindeki askerlerimizi derhal çekmeliyiz. Türkiye’nin komşuları ile diplomatik yolla dostluk ilişkileri yürütmeliyiz. Türkiye’deki demokrasi, hukuk ve barışı tekrar inşa etmeliyiz ve kendi ekonomimizi güçlendirmeliyiz. Aksi takdirde başka ülkelerin işaret ettiği şekilde yaşamak zorunda kalırız” dedi.

‘TALİBAN’ ENDİŞE VERİCİ

TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi ve CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ise ABD’nin Yunanistan’ın Dedeağaç Limanı’na yaptığı yığınağa ilişkin, “iktidarın uyguladığı basiretsiz dış politikanın sonucu” yorumu yaptı. Ceylan, “Amerika, S-400, F-35 gerilimleri üzerine yeni bir oyun kuruyor. Rusya ile birlikte değerlendirildiğinde, sanki Soğuk Savaş dönemindeki gibi bir çevreleme çabası gibi görünüyor. Bu noktada Türkiye’nin ne ABD ne de Rusya ile iyi ilişkileri var. Tüm taraflarla fotoğraf vermeye çalışan ama günün sonunda ne yapacağı belli olmayan bir oyuncu konumuna geldik. Yapılması gereken, net ve dik bir duruş sergileyip bunun arkasında durmak. Atatürk’ün, Cumhuriyetin ilk yıllarında uyguladığı gibi onurlu bir dış politika gütmek gerekiyor. Rusya ile Amerika arasındaki gerilimde Yunanistan, ABD’nin tarafını seçti. Türkiye’nin bu süreçten sağlıklı şekilde çıkabilmesi için diyalog kanalını açık tutması, ‘yurtta sulh, cihanda sulh’ ilkesinden uzaklaşmaması, İhvan’dan vazgeçilmiş gibi bir görüntü verilse de ideolojik bakış açısının bir kenara bırakılmasına ihtiyaç var” diye konuştu.