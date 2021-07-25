Cumhurbaşkanı’nın Taliban açıklaması anayasaya aykırı

25 Temmuz 2021 Pazar

Yaklaşık iki hafta önce Afgan bir kadın, bir erkekle telefonda konuştuğu için halkın içinde 40 kez kırbaçlandı.

Taliban’ın Afganistan’ın bazı bölgelerinde güç kazanmaya başlamasıyla birlikte, aynı 2001 öncesinde olduğu gibi, kadınların yanlarında bir erkek olmadan ve burka giymeden evden ayrılmalarının yasaklandığını duyuran bildiriler dağıtıldı.

Taliban’ın kontrol ettiği yerlerde kadınların eğitimine, hareket özgürlüklerine ve kıyafetlerine yeniden kısıtlamalar getirilmeye başlandı.

Tam da bu sırada AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dehşet verici bir açıklama yaptı:

“Nasıl ki ABD ile bazı görüşmeleri Taliban yaptıysa, Taliban’ın bu görüşmeleri Türkiye ile daha rahat yapması lazım. Çünkü Türkiye’nin inancıyla alakalı ters bir yanı yok, onlarla bu konuları daha iyi görüşebileceğimize ihtimal veriyorum.”

İki cümlenin içine bunca yanlışı nasıl sığdırdı, insan hayret ediyor!

Taliban, herkesin bildiği gibi, Vahabi/Selefi çizgisinde, şeriatçı bir örgüt. Teokratik bir devlet kurma hayali için, öncelikle Müslümanlığı kendilerinden farklı yaşayan vatandaşlarını ve kendi dininden olan insanları katlediyor.

Vahşi, ilkel ve şiddet dolu uygulamalarıyla toplumu 21. yüzyılda zifiri karanlığa gömmeyi tasarlayan bir ideolojiyi Afgan halkına dayatan bir örgüt Taliban. Savundukları sistemde, toplumsal yaşamda kadının yeri yok. Birçok ilahiyatçının da vurguladığı gibi, yaydıkları inancın Anadolu Müslümanlığı ile de ilgisi yok.

‘TÜRKİYE’NİN İNANCI’ DİYE BİR İFADE KABUL EDİLEMEZ

Cumhurbaşkanı’nın Türkiye’yi temsilen yaptığı açıklama anayasaya aykırıdır. Çünkü yürürlükte olan anayasada, Türkiye’nin “laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti” olduğu yazıyor.

Ülkede ne demokrasi kaldı ne hukuk ne de laiklik biliyorum ama bu ilkelerin çiğnendiğini her defasında yazmak ve kayda geçirmek de biz gazetecilerin görevi!

Öncelikle “Türkiye’nin inancı” diye bir ifade kabul edilemez. Ülkenin inancı olmaz, bireylerin inancı olur. Bu ülkede Müslümanlık dışında farklı inançlara sahip ve inançsız vatandaşlar da var. Ülkedeki çoğunluğun inancını herkesin benimsediğini varsayan bir açıklama yapılamaz.

“Erdoğan, AKP Genel Başkanı sıfatıyla böyle bir açıklama yaptı herhalde” diyenler var. Oysa onu da yapamaz. Çünkü anayasanın 68. maddesinde “Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır” yazar ve devamında, siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemlerinin, “laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamayacağı” şartı koşulur.

Sonuç olarak, anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili maddeleri değiştirilmediği sürece, devletin en yetkili makamında oturan kişinin ve bir siyasi parti başkanının “Türkiye’nin inancı” ifadesini kullanması laikliğe aykırıdır.

ŞERİATÇI TALİBAN İLE TABAN TABANA TERS!

Erdoğan’ın sözlerinin dış politikadaki gelişmelerden kaynaklandığı elbette açık. Biden ile görüştüğünde, NATO’nun bölgeden çekilmesinden sonra Kâbil’deki havaalanını işletmeyi ve korumayı teklif etti. Buna karşılık ABD’den mali, siyasi ve lojistik destek konusunda sözler alındı. Taliban ile uzlaşmadan havaalanına girilemeyeceğini bildiği için din üzerinden yakınlık kurmaya çalışıyor.

Neresinden bakarsanız bakın, yanlışlarla dolu bir politika bu. Ne yazık ki Türkiye’yi Afgan batağına çekerek oradaki çatışmaların ortasına atacak!

Din ve mezhep temelli, ümmetçi bir anlayışla yürütülen politikaların ülkeyi getirdiği nokta, sonunda Türkiye’yi Taliban ile inanç üzerinden buluşturmak oldu. Ama hiç kimse sanmasın ki Türkiye’de halk bunu bir oldubitti olarak kabul edecek...

Halkın ezici çoğunluğunun, kafa uçuran, kadınları kırbaçlayıp recm eden, insanların elini kesen, kız çocuklarının okumasını ve kadınların çalışmasını yasaklayan, burkayı zorunlu kılan, kadınları toplumsal hayattan dışlayan şeriatçı Taliban’la en ufak bir yakınlığı yoktur.

Şahsen böyle bir güruhla taban tabana ters olduğumu, bu yazıyla beyan ederim!