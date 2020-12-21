CHP'li Özkoç Yerlikaya'ya belgeyle yanıt verdi: Kızaracak yüzün varsa istifa edersin

21 Aralık 2020 Pazartesi, 15:30

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, eski AKP milletvekili Hamza Yerlikaya’nın belgede sahtecilik suçundan yargılandığı davanın kararı ortaya çıktı. Gazetemizin açıkladığı kararda, ''Mevcut delil durumuna göre ancak sanığın sahte olan diplomayı bilerek kullandığı söylenebilir” denildi.





CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da “Doktoralı gençlerimiz bile işsizlikten evde otururken, lise diplomasının sahte olduğu mahkeme kararıyla tespit edilen Sarayzade Hamza Yerlikaya devletten 4 maaş almaya devam ediyor” diyerek bu duruma tepki göstermişti.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yaparak “hodri meydan” diyen Yerlikaya, hafta sonunda "Eğer benim diplomasız olduğumu ve 4 maaş aldığımı ispat edersen ben herkesten özür dileyip siyaseti bırakıyorum. Aksi durumda sen ne yapacaksın? İspat edemezsen milletvekilliğinden istifa edecek misin?" paylaşımını yaptı.

Yerlikaya, hızını durduramadı ve bugün bir paylaşım daha yaparak diplomasının sahte olmadığını öne sürmeye devam etti. Diplomasını CHP'li Özkoç'tan istemeyi sürdüren, Yerlikaya, "Tasması kimin elinde olduğu belli olmayan @enginozkoc! Şimdi iyi dinle; eğer benim diplomasız olduğumu ve 4 maaş aldığımı ispat edersen ben herkesten özür dileyip siyaseti bırakıyorum. Aksi durumda sen ne yapacaksın? İspat edemzsen milletvekilliğinden istifa edecekmisin. Hodri meydan" dedi.

'SAHTE OLAN DİPLOMAYI BİLEREK KULLANDI'

Bu açıklama üzerine Özkoç, sözlerinin kanıtı olarak bu kez mahkeme kararını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 22 Ocak 2001 tarihli gerekçeli kararında, Yerlikaya için şu hükmü içeriyor:

“Güreş Sporunda Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu olan sanık, aşamalardaki savunmalarında tanımadığı bir şahsın kendisine gelerek ‘neden yüksek tahsil yapmadığını’ sorduğunu ‘ortaokul mezunu olduğunu lise mezunu olmadığından yüksek tahsili yapmadığını’ söylediğini diğer şahsın bunu ‘hallederiz’ diye söylediğini, daha sonra bu şahsın İmrahor Meslek Lisesi’nden alınmış diplomayı kendisine getirerek verdiğini bu diploma ile Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’na kaydını yaptırdığını savunmuştur. Sanığın kullandığı diploma sahte olup bu sahteliği yapanlarla dayanışyma içine girdiğine, bu suça katıldığına dair herhangi bir delil yoktur. Mevcut delil durumuna göre ancak sanığın sahte olan diplomayı bilerek kullandığı söylenebilir.”

'KIZARACAK YÜZÜN VARSA İSTİFA EDERSİN'

Bunun üzerine Özkoç, şöyle konuştu:

Bunca yalana cevabımdır. Hamza Yerlikaya... Sen İmrahor Meslek Lisesi adına düzenlenmiş sahte diplomayı alıp Gazi Üniversitesi Spor Okulu’na kayıt yaptırdın mı? Yaptırdın. Bundan dolayı mahkemeye verildin mi? Mahkemeye verildin. Peki suçlu bulundun mu? İşte sana şimdi gönderiyorum, mahkeme kayıtlarını... Suçlu bulundun. Şimdi sen sahtekarlıktan suçlu bulunan bir kişi olarak, nasıl oluyor da milletvekili seçilebiliyorsun, nasıl oluyor da cumhurbaşkanı danışmanı olabiliyorsun, nasıl oluyor da Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliğine atanıp milyonlarca lira para alabiliyorsun, nasıl oluyor da hala Bakan Yardımcısı görevini sürdürebiliyorsun? Senin bundan sonra ne yaptıkların beni hiç ilgilendirmez. Bu iktidar sahtekarları Bakan Yardımcısı, hırsızları büyükelçi yapıyor. Biz bununla mücadele ediyoruz. Bu ülkenin temiz, liyakat sahibi evlatları hak ettikleri makamlara gelsin diye uğraşıyoruz. Sen de kızaracak yüz varsa bir an önce istifa edersin.”

YERLİKAYA’NIN SAHTE DİPLOMASI MECLİS GÜNDEMİNDE

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da Hamza Yerlikaya hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması için TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Kaya, “Diplomasının sahte olduğu ortaya çıkan Hamza Yerlikaya’nın görevleri devam etmekte midir? Yerlikaya görevlerine devam etmekte ise bu uygulama kanunlara aykırı değil midir? Hamza Yerlikaya görevlerinden alınacak mıdır? Cumhurbaşkanlığına ve değer kamu kurumlarına sahte diploma veren Hamza Yerlikaya hakkında bir inceleme başlatılmış mıdır” sorularını yöneltti.