CHP'li Özkoç'tan Bakan Akar'ın S-400 ile ilgili sözlerine tepki
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın S-400’lerle ilgili “ ‘Sürekli kullanacağız biye bir şey yok ki. Bu sistemler tehdit durumuna göre kullanılır. Ona da biz karar veririz” sözlerine “AKP yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti dünyanın en pahalı, en modern hurdasına sahip oldu” yanıtı verdi.
CHP'li Engin Özkoç, Bakan Akar’ın, “Girit Modeli’nden söz ederken bu modelin kritik yönüne de değinmeliyiz. Bakana ‘Girit’teki S-300’lerin sürekli operasyonel olmadığı, çoğunluk depoda tutulduğu biliniyor’ diye hatırlattığımda şu yanıtı aldım: ‘Sürekli kullanacağız biye bir şey yok ki. Bu sistemler tehdit durumuna göre kullanılır. Ona da biz karar veririz" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.
Bakan’ın sözlerine Twitter hesabından yanıt veren CHP’li Özkoç, “AKP yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti dünyanın en pahalı, en modern hurdasına sahip oldu. S-400'leri depoya kaldırmak için aldıklarını söyleyince kızıyorlardı. MSB Bakanı Hulusi Akar'dan Sedat Ergin'e itiraf gibi sözler” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan, AKP'li ilçe belediyelerine veto!
- Boğaziçi'ne aranan yardımcılar bulundu
- Öğrencilere 'işinizi bitiririz' tehdidi
- Öğretmenlere Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dayatması
- Koronavirüsten sonraki iki önemli tehdidi açıkladı
- Yavaş’tan AKP’li Meclis üyesine Boğaziçi tepkisi
- Daha önce de parti kuranlar oldu
- 'Bu soruyu maksatlı buldum'
- Galatasaraylılardan Boğaziçi'ne destek açıklaması
- Tutuklanan Beyza Buldağ’dan mesaj var
Video Haberler
- Erdoğan'a yüklendi: Terbiyeli olacaksın, efendi olacasın
- Prof. Dr. Ayşe Buğra'dan Erdoğan'ın o sözlerine yanıt
- TBMM yerleşkesinde yangın paniği!
- Göbeklitepe yakınlarındaki metal blok ortadan kayboldu
- Antalya’da feci kaza: 2 ölü
- Bomba gibi patladı: Nereye kaçacağımızı şaşırdık
- Büyük İskender'in geçtiği söylenen köprüye beton!
- Sağlık sorusuna yanlış yanıt veren doktor konuştu
- 12 yaşındaki çocuktan tehlikeli deney!
- Mecidiyeköy meydanı yenileniyor
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan, AKP'li ilçe belediyelerine veto!
- Boğaziçi'ne aranan yardımcılar bulundu
- Öğrencilere 'işinizi bitiririz' tehdidi
- Öğretmenlere Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dayatması
- Koronavirüsten sonraki iki önemli tehdidi açıkladı
- Yavaş’tan AKP’li Meclis üyesine Boğaziçi tepkisi
- Daha önce de parti kuranlar oldu
- 'Bu soruyu maksatlı buldum'
- Galatasaraylılardan Boğaziçi'ne destek açıklaması
- Tutuklanan Beyza Buldağ’dan mesaj var