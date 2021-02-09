CHP'li Özkoç'tan Bakan Akar'ın S-400 ile ilgili sözlerine tepki

09 Şubat 2021 Salı, 12:37

CHP'li Engin Özkoç, Bakan Akar’ın, “Girit Modeli’nden söz ederken bu modelin kritik yönüne de değinmeliyiz. Bakana ‘Girit’teki S-300’lerin sürekli operasyonel olmadığı, çoğunluk depoda tutulduğu biliniyor’ diye hatırlattığımda şu yanıtı aldım: ‘Sürekli kullanacağız biye bir şey yok ki. Bu sistemler tehdit durumuna göre kullanılır. Ona da biz karar veririz" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

Bakan’ın sözlerine Twitter hesabından yanıt veren CHP’li Özkoç, “AKP yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti dünyanın en pahalı, en modern hurdasına sahip oldu. S-400'leri depoya kaldırmak için aldıklarını söyleyince kızıyorlardı. MSB Bakanı Hulusi Akar'dan Sedat Ergin'e itiraf gibi sözler” ifadelerini kullandı.