CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya sert yanıt!

13 Mayıs 2021 Perşembe, 12:37

CHP Sakarya Milletvekili Özkoç, Bakan Soylu'nun, Sedat Peker'e karşı paylaştığı mesajda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı hedef almasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Özkoç, Soylu'nun açıklamasını alıntılayarak şu mesajı paylaştı:

"Senin muhatabın yarattığın mafyalardır. Şimdi onlarla savaşıyorsun. Siyasetin saygın isimlerinden bahsederken ağzını yıka. Sen Genel Başkanı olduğun partiyi bırakıp, makam uğruna başkalarına biat ettin. Bir kere devletinin yanında ol, makamı bırak, çık topluma gerçekleri açıkla!"