CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya sert yanıt!
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, organize suç örgütü yöneticisi Sedat Peker'in iddialarına yönelik yaptığı açıklamasında, muhalefet partilerinin genel başkanlarını hedef almasına tepki gösterdi.
CHP Sakarya Milletvekili Özkoç, Bakan Soylu'nun, Sedat Peker'e karşı paylaştığı mesajda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı hedef almasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Özkoç, Soylu'nun açıklamasını alıntılayarak şu mesajı paylaştı:
"Senin muhatabın yarattığın mafyalardır. Şimdi onlarla savaşıyorsun. Siyasetin saygın isimlerinden bahsederken ağzını yıka. Sen Genel Başkanı olduğun partiyi bırakıp, makam uğruna başkalarına biat ettin. Bir kere devletinin yanında ol, makamı bırak, çık topluma gerçekleri açıkla!"
Senin muhatabın yarattığın mafyalardır. Şimdi onlarla savaşıyorsun. Siyasetin saygın isimlerinden bahsederken ağzını yıka.— Engin Özkoç (@enginozkoc) May 13, 2021
Sen Genel Başkanı olduğun partiyi bırakıp, makam uğruna başkalarına biat ettin. Bir kere devletinin yanında ol, makamı bırak, çık topluma gerçekleri açıkla! https://t.co/FG6m93Q8Ta
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