CHP'li Özkoç'tan 'Cumhur İttifakı'na sert sözler: Yapay gündemleri reddediyoruz

01 Ekim 2020 Perşembe, 13:49

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkoç'un konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

“YAPAY GÜNDEMLERİ REDDEDİYORUZ”

“Bugün TBMM Genel Kurulu açılıyor. Bu Meclis, Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiş bir Meclis'tir. Salgın dolayısıyla ara verilemez. Nasıl sağlık emekçileri görev yapıyorsa, milletvekilleri de sorunlara çözüm bulmalıdır. Bugün halkın sorunu idam cezası mıdır, AYM yapısının değişikliği midir? Seçim Kanunu'nu değiştirmek istiyorlar. Hiç gündem yokken idam tartışması getiriyorlar. Milletvekillerinin fezlekelerini getiriyorlar. Enis Berberoğlu için hak ihlali tespit ediliyor, vekilliği düşürülüyor. Bunların hiçbiri gündemimiz değil. Aralarındaki pazarlığı bilmiyoruz ama pazarlık Türkiye değil. Onlar kendi gündemlerini giydirmek istiyorlar. Daha sonra Meclis'e getirip onaylamaya başlıyorlar. Bizim gündemimiz çok açıktır. Bizim gündemimiz açlıktır, yoksulluktur. Çare üretmek istiyoruz. Bunun yolunu er ya da geç bulacağız. Bunun dışında yapay gündemleri reddediyoruz. Bizim gündemimiz Türkiye'dir.

“SARAYIN BAKANLARINA GÜVENMİYORUZ”

Sağlık çalışanları yasal düzenleme istiyor. En çok sağlık çalışanları ölüyor. Yükü sağlık çalışanlarına bırakıyoruz. İki şey istiyorlar. Güvenceli çalışma, atanmak. Ellerini taşın altına sokmak istiyorlar. Ölümle karşı karşıya kalan sağlık personeline biz güvenceli bir çalışma ortamı yaratmıyor, atamalarla sağlıklı çalışma ortamını engelliyorlar. Biz sarayın bakanlarına güvenmiyoruz. Damadı ile birlikte Türkiye’yi yönetmek isteyen anlayışa karşı durun diyoruz. Milli Eğitim Bakanı güvenini yitirdi. İçişleri Bakanı tam bir felaket. Onlar milletin atadığı bakanlar değil, kaderleri Cumhurbaşkanının iki dudağı arasında. Dertleri millete hesap vermek değil, kendilerini Cumhurbaşkanına kanıtlayabilmek.

“BİR TARAF ÇALIYOR ÖBÜRÜ OYNUYOR”

Milletin değil sarayın Başkanı olan bir de Meclis Başkanı var. Onun da gündeminde idam var. Bir taraf ne çalıyorsa öbür taraf oynuyor. Meclis Başkanı da Anayasa Mahkemesi’nin yapısını değiştirmekten bahsediyor. Bu sistem artık hikayesini bitirmiştir. Türkiye'nin ekonomisini bitirmiştir. Kamu bankaları milyarlarca lira zarara giriyor. Ekonomik programı bize toz pembe gösteriyorlar. Sağlık Bakanı biraz sabredin diyor. Bakana sesleniyorum, grip aşısını sağlıklı vermeyi becer başka bir şey istemiyorum. Testi pozitif çıktı ama vaka değildir. Türkiye'de pozitif olan kaç kişi var? Sen artık milleti yanıltıyor, yanıltmaya da devam ediyorsun. İhracat düşüyor. Her şeyi dışarıdan almaya başladık. Devletin vatandaşa borcu katlanıyor. Çocuk istismarı almış başını gidiyor. Cumhurbaşkanlığı Sisteminin hiçbir çözümü yok.

“UCUBE SİSTEM YOK EDİLMELİ”

TBMM’nin tek çaresi güçlü laik demokratik parlamenter sistemdir. Türk milleti yüzünü saraya değil, Cumhuriyetin kuruluşundaki ilkelere dönmelidir. Türk milleti artık bir saraydaki bir kişinin iki dudağına değil yüz yıllık geçmişinin birikimlerini arkasına alarak güçlü bir şekilde ortak akılla TBMM'de derdine çare aramalıdır. Bunun bir tek yolu vardır. Ucube cumhurbaşkanlığı sistemi derhal ortadan yok edilmelidir. Bunun yolu milletimizdir, bunun yolu demokrasidir, bunun yolu TBMM'dir. Meclisimizin açılışını bir kere daha kutluyor, milletimizin önünde saygıyla eğiliyorum.