CHP'li Emir'den AKP'ye vaka tepkisi: İktidar, Türkiye'ye dejavu yaşatıyor

27 Temmuz 2021 Salı, 10:59

AKP iktidarının salgını yönetemediğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP'li Emir, vaka artışından da aşı karşıtlığında da iktidarın sorumlu olduğunu belirterek "Bilim insanlarının uyarılarına kulak tıkayan iktidar, Türkiye'ye dejavu yaşatıyor. İktidar artık halka güven vermiyor. Vaka sayılarını yine gizleyebilirler" açıklaması yaptı.

"Bir yıl önce yaptıkları gibi, maske, mesafe kurallarına uyulmadığı için halkı suçlamaya başladılar"diyen CHP'li Emir’in yaptığı açıklama şöyle:

VAKA SAYILARININ ARTMASI

Salgın, Delta varyantıyla birlikte artarak devam ederken Türkiye'de salgın yönetimi yine kontrolsüz bir sürece doğru sürükleniyor. Geçtiğimiz yaz olduğu gibi bu yaz aylarında da turizm sezonunun taleplerini öncelik haline getirerek toplumu rehavete sürükleyen iktidar, vaka sayılarının yine katlanmasına sebep oldu. İktidarın acilen aşı karşıtlığını giderecek bir politika belirlemesi gerekiyor. Ancak bunu da beceremiyorlar çünkü artık halkın bu iktidara güveni kalmadı. Vatandaşın aşıya ikna edilememesinin en büyük sebeplerinden biri de iktidara yönelik güven duygusunun eksikliğidir.

"YİNE GİZLENEBİLİR"

Bayram tatilinin ardından bir hafta içerisinde semptomların görülmeye başlamasıyla birlikte vaka sayıları daha da katlanacağını. Sağlık Bakanlığı, yine vaka sayılarını gizleme yoluna gidebilir. Buradan iktidarı uyarıyoruz. Aynı hatayı bir kez daha yapmaya kalkmayın. Verileri gizlemek yerine gerçeklerle yüzleşerek, bilim insanlarını dinleyin, bilimin ışığında politikalar belirleyin.

"AŞI KARŞITLIĞININ TETİKLEYİCİSİ OLDU"

"En büyük tehlike aşı karşıtlığı" diyen Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tepki gösterdi: Halen 23 milyon kişinin aşı olmaması toplumsal bağışıklık hedefini ciddi anlamda tehlikeye atıyor. Yine bu duruma gelinmesinde de Sağlık Bakanı baş sorumludur. Bir tek Çin aşısı alabilmek ve buna kılıf uydurabilmek için 'mRNA aşılarını orta ve uzun vadeli sonuçları bilinmeği için tercih etmiyoruz' diyen Sağlık Bakanı, aşı karşıtlığının tetikleyicisi oldu. Bugün ortaya çıkan tablo da bu yaklaşımın sonucudur.

- Dejavu: Fransızca'da "daha önce yaşanmış, görülmüş