CHP'li Öztrak dikkat çeken grafiği paylaştı: "128 milyar dolar rezervi boş yere yakmanın bedeli"

18 Mart 2021 Perşembe, 15:41

CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 19'a yükseltmesi ile ilgili açıklama yaptı. Öztrak, Merkez Bankası'nın faiz artırımını değerlendirdi. Türkiye'nin dünyada en yüksek faiz uygulayan 7. ülke konumunda olduğunun altını çizen Öztrak, "128 milyar dolar rezervi boş yere yakmanın bedelini 'yüksek faiz' olarak ödüyoruz" dedi.

Sosyal medya hesabından yüzdelik olarak ülkelerin 'politika faiz oranlarını' grafik olarak paylaşan Öztrak, "Ekonomimiz kırk katır ile kırk satır arasına sıkıştı. 128 milyar dolar rezervi boş yere yakmanın bedelini "yüksek faiz" olarak ödüyoruz. Küresel sermayenin risk iştahını tatmin edebilmek için olağanüstü faiz veriyoruz. Türkiye dünyada en yüksek faiz uygulayan 7. ekonomi haline geldi" değerlendirmesini yaptı.