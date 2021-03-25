CHP'li Öztrak ekonomik krizden çıkış için partisine işaret etti

25 Mart 2021 Perşembe, 16:36

CHP Ekonomi Masası üyeleri, OSTİM Teknik Üniversitesini ziyaret ederek ekonomik gelişmeler üzerine akademik personelle görüş alışverişinde bulundu.

CHP'nin görüşleri hakkında bilgi aktaran Öztrak, "Türkiye Nereye Gidiyor?" başlıklı yaptığı sunuma, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek'e, Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın'a ve kendilerini ağırlayan diğer öğretim üyelerine teşekkür ederek başladı. Türkiye'nin bir buhran yaşadığını ifade eden Öztrak, "Bir kere her şeyden önce Türkiye'nin büyüme modeli tıkanmış vaziyette. " dedi.

CHP olarak bu modelin tıkanacağını çok önceden gördüklerini ve hükümeti uyardıklarını belirten Öztrak, şöyle devam etti:

"Hatırlarsanız 2001-2002 yıllarında Türkiye, bir güçlü ekonomiye geçiş programı uygulamıştı. O bir geçiş programıydı. Ama o geçiş programı gerçekten dünyada ciddi bir güven kazandı. Arkasından küresel sermaye hareketlerinin bizim gibi ekonomilere akması sonucunda da bu model sürdü ama bir noktasından sonra üretim ekonomisine geçilmesi lazımdı ama geçilmedi. Dolayısıyla dışardan kaynak temin etmeye ve ödemeler dengesi açığını kapatmaya dönük bu model, bir noktadan sonra tıkandı ve iş, yavaş yavaş ekonomik krize doğru gitmeye başladı. İkinci önemli konu ise Türkiye'de bir rejim değişikliği oldu. Parlamenter demokratik sistemden, Türkiye'ye özgü bir başkanlık sistemine geçtik, bu da özellikle bir devlette çok ciddi, demokratik değerlerde çok ciddi yıpranmaya neden oldu ve sonuçta bir devlet kriziyle karşı karşıya geldik. Nedir bu devlet krizinin göstergesi derseniz, mesela 15 Temmuz hain darbe girişimi bir devlet krizinin göstergesi. Ondan önce 2015'te bir seçim yapılması, arkasından kasım ayında tekrarlatılması bu da bir devlet krizi. Yine müesseselerin ortadan kalkması, bütün bunları hepsi krize gidişte, yıpranmada önemli rol oynayan unsurlar."

"SÜREKLİ BİR PATİNAJ YAPMAK DURUMUNDAYIZ"

Son olarak da bir küresel salgınla karşılaştıklarını belirten Öztrak, salgının tıbbi yönünün iyi yönetilmesine rağmen, veriler ile aşı konusunda sıkıntılar yaşandığını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, buhranın, herkesi aynı derecede etkilemediğini, ihracata dönük sanayi kesimini daha az etkilerken, turizmi, esnafı, sosyal birtakım hizmetler veren sektörleri ise ciddi şekilde etkilediğini kaydetti.

Öztrak, "Aslında baktığımız zaman Türkiye uzunca bir süredir yürümesi gereken patikada yürümüyor. Büyüme hızı öngörülenin altında gelişiyor ve maalesef sürekli bir patinaj yapmak durumundayız." görüşünü paylaştı.

"İŞSİZ SAYISI 10 MİLYONU GEÇMİŞ"

Türkiye'nin ekonomi alanında yaşadığı gerilemenin ekonomik krize bağlı olmadığını, bu sıkıntıların yaşanacağının daha önceden de görüldüğünü savunan Öztrak, şöyle devam etti:

"Baktığınız zaman, bir ekonomi yönetiminin başarısı, çalışmak isteyen kişilere iş yaratmasıyla ölçülür. Böyle baktığımız zaman, son iki yılda bırakın yeni iş imkanları yaratmayı, çalışanlar işini kaybetmiş. En son 2020'de, bir yıl öncesine göre, 1 milyon 200 bin kişi çalıştığı işinden olmuş. Yine işsizliğe baktığımız zaman, zaten işsiz sayısı 10 milyonu geçmiş, gerçek işsizlik rakamları da yüzde 30'lara dayanmış."

Esnafın ve işyerlerinin salgında yeterince desteklenmediğini savunan Öztrak, diğer ülkelerin kendi şirketlerini ayakta tutmak için doğrudan desteklediğini, Türkiye'de ise kredi verildiğini söyledi.

Öztrak, önümüzdeki bir yıl içerisinde Türkiye'nin çevirmesi gereken dış borcun 190 milyar dolar, finanse etmesi gereken cari açığın ise 14 milyar dolar olduğuna dikkati çekerek, bu borcun çevrilebilmesi için en az 100 milyar dolara ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

"EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY DERHAL TOPLANMALI"

Buna karşın Merkez Bankası rezervlerinin 12 Mart 2021 itibariyle 43 milyar dolar eksi bakiye verdiğini belirten Öztrak, bunun kısa dönemde Türkiye'nin önündeki en önemli risk olduğunu ifade etti.

"Türkiye'nin buhrandan çıkış için acil bir eylem planı uygulaması gerektiğini" söyleyen Öztrak, "ciddi bir tasarruf programının uygulanması, Merkez Bankasının başına güvenilir bir isim getirilmesi, Ekonomik ve Sosyal Konseyin derhal toplanması" önerilerini sıraladı.

Faik Öztrak, kamu özel işbirliği projelerindeki döviz garantilerinin Türk lirasına çevrilmesi, uluslararası standartlarda bir Kamu İhale Kanunu çıkarılması ve erken seçimin yapılması gerektiğini de savundu.

CHP'nin buhrandan çıkış için dört ayaklı stratejisinin ayrıntılarını anlatan Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, "Bu stratejiyi uygulamak için 'üç yeniye' ihtiyacımız var. Yeni kurallar, yeni kurumlar ve yeni kadrolar. Ülkeyi daha önce, tarihindeki en derin krizlerden birinden çıkaran kadrolar bizde. Biz hazırız." ifadelerini kullandı.

ÖSTİM ziyaretinde Öztrak'a, Masa üyeleri Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Uşak Milletvekili Özkan Yalım, önceki dönem İzmir Milletvekili ve Masa Sekreteri Rahmi Aşkın Türeli eşlik etti.