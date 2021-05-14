CHP’li Öztrak: Her çiftçi ailesinin bu hükümetten 98 bin lira alacağı var
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yaptığı sosyal medya paylaşımında "Her çiftçi ailesinin bu hükûmetten 98 bin lira kanuni alacağı var" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak sosyal medya hesabından çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü’nü kutladı.
Öztrak "Yediğimiz her lokmada çiftçinin emeği var. Fedakar çiftçilerimizin "Dünya Çiftçiler Günü" kutlu olsun. Çiftçi, kanunun emrine rağmen, hak ettiği desteği almıyor. 2007'den bu yana çiftçiye takılan borç 211 milyar TL. Her çiftçi ailesinin bu hükümetten 98 bin TL kanuni alacağı var" ifadelerini kullandı.
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