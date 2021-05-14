Cengiz İnşaat’ın bayram mesaisi sürüyor
Rize İkizdere’de İşkencedere Vadisi için taşocağı mücadelesi 24. gününde sürdürülürken, bayramda çalışma yapmayacağını belirten Cengiz İnşaat bölgede çalışma yapıyor.
İkizdere'deki doğa katliamı sürüyor. Çalışmalara engel olmak isteyen yöre halkı ise jandarma barikatı ve Cengiz İnşaat’ın çalışma alanını ayırdığı demir kapı ile karşı karşıya kaldı.
Köylülerin direnişine destek veren CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve direnişçilerin avukatı İbrahim Demirci de Cengiz İnşaat’ın çalışma alanını ayırdığı demir kapıdan içeriye alınmadı. Uzun süren tartışmaların ardından ise Bekaroğlu ve Demirci alana girebildi.
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