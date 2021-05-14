The Economist'ten tam kapanma yorumu: 'Turistlere kırmızı halı serildi'

14 Mayıs 2021 Cuma, 14:38

Tam kapanmaya rağmen İstanbul’u ziyaret eden turistler, sokağa çıkma yasaklarından muaf tutuluyor. Bunun yanı sıra konaklama tesislerinde çalışan işçilerde bu dönemde çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da 'turistlere hizmet eden personel' fotoğrafı büyük tepkiye neden olmuştu.

The Economist ise Bodrum’dan yola çıkarak hazırladığı haberde tam kapanma sürecini yorumladı. “Türkiye’de salgın turizmi” başlığını taşıyan haberde, Nisan ayında günde 60 binin üzerine çıkan Covid-19 vaka sayısının düştüğü ve bu durumun yaz aylarında turizmin toparlanabileceği konusunda bir umut verdiği belirtildi. Ancak "Ülkede yaşayanların eve kapatılıp turistlere kırmızı halı serilmesinin hoş karşılanmadığını” da aktarıldı.

“Uzayan kur krizi nedeniyle, 2 yıl içerisinde, Türk Lirası Amerikan Doları karşısında yüzde 60'a yakın değer kaybetti. Bu durum, Türkiye'de tatili ucuza getiriyor” ifadelerine yer verildi.

ÜLKE TURİSTLERE BIRAKILDI

Haberde, “Türkiye, turizmi yeniden canlandırmak için tatilcilerin Covid-19 kapanmasından muaf olduğunu ilan etti. Bölge halkı ise enfeksiyon ve ölümlerdeki artış nedeniyle 17 Mayıs'a kadar evde kalacak. Ülke neredeyse turistlere bırakıldı. İstanbul'daki yabancılar boş sokaklarda yürüyor ve boş vapurlara biniyor” denildi.

Economist analizinde, “Akdeniz kıyısında turistlerin denizin keyfini çıkarabildiği ancak aynı şekilde yakalanan yurttaşlara jandarma tarafından asgari ücretin üzerinde ceza kesildiğine” yer verdi. Haberde, tam kapanma döneminde alkollü içecek satışlarının yasaklandığı aktarılırken yabancı turistlerin otellerde bu içecekleri serbestçe tüketebildiği kaydedildi.

TURİSTLERİN TEK YAPMASI GEREKEN...

Bir yılda en az 36 bin kişi hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla soruşturma açıldığını hatırlatarak, “Turistlerin tek yapması gereken; Erdoğan hakkındaki düşüncelerini tweet atmaktan uzak durmaları” yorumunda bulundu.

Durumun ilginç bir hal aldığını belirten Economist, 15 Mayıs’tan itibaren Türkiye’ye gelen yabancıların negatif koronavirüs testi göstermelerine gerek kalmayacağını belirtti. Başka bir yandan ise İngiltere’nin Türkiye’yi kırmızı listeye aldığını hatırlattı.

Çavuşoğlu’nun “Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız” ifadelerinin hatırlatıldığı haberde, “Aşının yaygınlaşması yavaşladı. Çin'in Türkiye'ye göndermeye söz verdiği 100 milyon doz Sinovac aşısının yalnızca 27 milyonu geldi” bilgisine yer verildi.

AŞILANMA VİDEOSU TEPKİYE NEDEN OLDU

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın , ‘Go Türkiye’ isimli seyahat rehberi platformunun yabancı turistler için hazırladığı tanıtım, sosyal medyadan yayınladıktan 2 saat sonra gelen tepkiler üzerine silindi. Bakanlığın, yabancı turistlere Türkiye'yi tanıtmak amacıyla Türk Hava Yolları (THY) ile ortaklaşa hazırladığı videoda "I'm Vaccinated" yani "Aşılıyım" baskılı maskeleri kullanıldı.

Videoda turizm sektöründe çalışanların yüzlerinde "Keyfini çıkarın, aşılandım" yazılı maskeler olduğu görüldü. Paylaşımda ise “Temizlenmiş tatil köyleri ve aşılanmış personel! Biz buna turizm için çifte güvenlik diyoruz” ifadeleri yer aldı.

Fotoğraf: AFP