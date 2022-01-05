CHP'li Öztrak: Milletin alın terine çökenler hesap verecek

05 Ocak 2022 Çarşamba, 17:00

CHP'li Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Enflasyon sadece bizim değil, tüm dünyanın sorunudur" dediğini belirterek, "Millete Amerika’yı, Almanya’yı gösterdi. Bizde tek bir aydaki enflasyon, ABD’deki yıllık enflasyonun 2 katı, Almanya’daki yıllık enflasyonun 2,5 katı, komşumuz Yunanistan’daki yıllık enflasyonun 3 katı. Bizdeki enflasyonla, ABD’yi, Almanya’yı karşılaştırmak için, insanın izanını kaybetmesi gerekir. Ama daha da kötüsü, milletimiz Türkiye’deki enflasyon yetmezmiş gibi, bir de ABD’deki enflasyonun yükünü çekiyor. Geçilmeyen köprülerin, otoyolların faturası, hem dolarla hem de Amerikan enflasyonuyla milletin sırtına yıkılıyor" dedi.

'HER YASA TALANI HIZLANDIRMAYA YÖNELİK'

Öztrak, sadece 3 ayda Merkez Bankası döviz kasasındaki açığın 17 milyar dolar arttığını ifade ederek, "Bu talanın 9 milyar doları da 20 Aralık finansal kumpası ve ardından gelen birkaç günde gerçekleşti. Erdoğan anlaşılan kendisinden sonra gelecek hükümete yani Millet İttifakı'na; talan edilmiş bir Hazine, eksi 100 milyar dolara düşmüş bir döviz rezervi bırakmadan rahat etmeyecek. Şimdilerde Meclis'e getirdikleri her yasa, talanı hızlandırmaya yönelik. 22 limanın işletme hakkının peşkeşine yönelik teklif, Meclis'te görüşülüyor. Kendileri, beşli çeteleri yetmedi, yağmaya Katar’ı da ortak ediyorlar. Türkiye’nin göz bebeği Antalya limanı, ihalesiz, hesapsız kitapsız, 2047’ye kadar, Katar’ın üstüne yapılmaya çalışılıyor. Erdoğan’ın bu Katar sevdası nedir?" diye konuştu.

Öztrak, işini düzgün yapan ve hukukun arkasından dolanmayan dürüst devlet memurlarının hepsinin rahat olması gerektiğini belirterek, "Artık az kaldı. Vatandaşlarımız da müsterih olsun. 20 Aralık finansal kumpasında milletin alın terine, emeğine, yılların birikimine bir gecede çöküp servetlerine servet katanlar, milletin geleceğini 'köpük' görüp hüpletenler; ilkin sandıkta millete, sonra da mutlaka adalete hesap verecek. Kimse, 'Şimdilik Meclis denetiminden kaçtım' diye sevinmesin" ifadelerini kullandı.